Bakan Mehmet Şimşek ve Fatih Karahan Brezilya’ya gidiyor! İkili görüşmeler gerçekleştirilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek , 25-26 Temmuz'da Brezilya 'nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleştirilecek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na iştirak edecek.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da söz konusu toplantıya katılmak üzere yarın Rio de Janeiro'ya gidecek. 25-26 Temmuz'da düzenlenecek toplantı, G20'nin bu yıl bakanlar düzeyinde yapılan üçüncü etkinliği olacak.



Bakan Şimşek'in, G20 toplantısının "Küresel Ekonomik Görünüm ve Devam Eden Sınamalar" başlıklı oturumunda ana konuşmacılardan biri olması ve burada küresel ekonomi ile Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunması öngörülüyor.