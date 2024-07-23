Ambalajını getirene indirimli alışveriş

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından tasarlanan ve ilki Ankara'da açılan 'Tarım Kredi Sıfır Marketi' konsepti sayesinde müşteriler, getirdikleri boş ambalajlarla alışveriş yaparak hem çevrenin korunmasına katkı sağlayacak hem de uygun fiyatla ürün alabilecek. Tarım Kredi Kooperatif Market Genel Müdürü Orhan Kozan, "Çiğ süt, bakliyat, kuruyemiş, deterjan, sıvı sabun ve ayçiçeği yağı gibi ürünlerde vatandaşlarımız kendi getirdiği ambalajlarla alışveriş imkanına sahip oluyor. Bu sayede yüzde 5 ila 20 arasında daha uygun fiyatla ürün almış oluyor" dedi. Konsepti yaygınlaştıracaklarına işaret eden Kozan, söz konusu marketlerin sayısının İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Konya'da olmak üzere 10'a çıkarılacağını aktardı.

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