Emekliler ve memurlar dikkat! Ocak’ta maaşlar ne kadar artacak? Zam tahmini geldi

Yaklaşık 20 milyon memur ve emekli Temmuz zammını bu ayın başında öğrendi. Zam oranı memurlarda ve memur emeklilerinde enflasyon farkıyla birlikte yüzde 19.31, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 24.73 olarak gerçekleşti. Memurlar yeni aylıklarını aldı. Emeklilere de zamlı aylık ödemeleri sürüyor.
SSK ve Bağ-Kur'lularda taban aylığı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükselten düzenleme de yasalaşma yolunda ilerken, enflasyon tahminleriyle hem memurların hem emeklilerin 2025 Ocak zammı için şimdiden ipucu geliyor.
ANKETTEN NE ÇIKTI?
Merkez Bankası, ekonomistlerle gerçekleştirilen Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43.52 iken, bu anket döneminde yüzde 42.95'ye geriledi.
Eğer bu tahmin gerçekleşir ve 2024 yılı enflasyonu yüzde 42.94 olursa, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 14.60 çıkacak. Her yılın Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alan ve bu ay kök aylıkları yüzde 24.73 artırılan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu tahmine göre 2025 yılına yüzde 14.60 maaş zammıyla başlayacak.