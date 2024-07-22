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Emekliler ve memurlar dikkat! Ocak’ta maaşlar ne kadar artacak? Zam tahmini geldi

Milyonlarca memur ve emeklinin maaşları bu ayla birlikte aldı. Kimi yeni maaşlarını cebine koydu, kimileri de almak için gün sayıyor. En düşük emekli aylığını artıran düzenleme de yasalaşma yolunda ilerlerken, enflasyon tahminleri şimdiden Ocak zamlarının ipuçlarını veriyor. Peki, Ocak ayında memurları, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerini neler bekliyor? İşte bu sorunun yanıtı…

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024, 11:24 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 11:36
Emekliler ve memurlar dikkat! Ocak’ta maaşlar ne kadar artacak? Zam tahmini geldi

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Yaklaşık 20 milyon memur ve emekli Temmuz zammını bu ayın başında öğrendi. Zam oranı memurlarda ve memur emeklilerinde enflasyon farkıyla birlikte yüzde 19.31, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 24.73 olarak gerçekleşti. Memurlar yeni aylıklarını aldı. Emeklilere de zamlı aylık ödemeleri sürüyor.



SSK ve Bağ-Kur'lularda taban aylığı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükselten düzenleme de yasalaşma yolunda ilerken, enflasyon tahminleriyle hem memurların hem emeklilerin 2025 Ocak zammı için şimdiden ipucu geliyor.



ANKETTEN NE ÇIKTI?
Merkez Bankası, ekonomistlerle gerçekleştirilen Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43.52 iken, bu anket döneminde yüzde 42.95'ye geriledi.

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Eğer bu tahmin gerçekleşir ve 2024 yılı enflasyonu yüzde 42.94 olursa, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 14.60 çıkacak. Her yılın Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alan ve bu ay kök aylıkları yüzde 24.73 artırılan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu tahmine göre 2025 yılına yüzde 14.60 maaş zammıyla başlayacak.



MEMURLARA FARK VAR MI?
Bu tahmin, bu ay maaşları yüzde 19.31 artırılan memurların ve memur emeklilerinin Ocak 2025 zammı için de ipucu veriyor. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kapsamında memurların ve memur emeklilerinin maaşına Ocak 2025'te yüzde 6 zam yapılacak. Ayrıca 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10'u aşarsa, aşan kısmı kadar da fark verilecek.



Eğer 2024 yılının ikinci yarısındaki TÜFE yüzde 14.60 çıkarsa, memur emeklileri önümüzdeki Ocak ayında yüzde 4.18 enflasyon farkı alabilecek. Böylece yüzde 6'lık zam oranı, enflasyon farkıyla birlikte yüzde 10.43 çıkacak. Bu tahmine göre bu ay itibariyle 39 bin 205 liraya çıkan en düşük memur maaşı 43 bin 295 liraya ulaşacak. En düşük memur emeklisi aylığı da bu ay itibariyle ulaştığı 17 bin 588 lira seviyesinden 19 bin 422 liraya yükselecek.



MERKEZ'İN TAHMİNİ NE GETİRİYOR?
Merkez Bankası'nın 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 38 seviyesinde bulunuyor. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 10.64, memurların memur emeklilerinin artışı da yüzde 6.62 olacak çıkacak.



OCAK AYINDA BELLİ OLACAK
Memurların ve emeklilerin zam oranı tarih yaklaştıkça biraz daha şekillenecek. Ocak ayının başında zam oranları belli olacak. Bu tarihlerde bir ek iyileştirme yapılıp yapılmayacağı da masaya yatırılıp karara bağlanacak.

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