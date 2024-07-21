Not artırımları devam edecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu 2 kademe artırarak 'B3'ten 'B1'e yükseltirken, kredi notu görünümünü 'pozitif' olarak korudu. Uzmanlar, Moody'in Türkiye'nin kredi notunu artırmasının ardından başka not artırımlarının da gelmesini bekliyor. Ekonomist Haluk Bürümcekçi, "Kredi derecelendirme kuruluşlarının bundan sonraki ilk kararları da birer kademe not artışı olacaktır" dedi. Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash de "Türkiye'nin kredi notunun 2 kademeli yükseltilmesi ve olumlu görünüm, daha fazlasının geleceğini gösteriyor" diye konuştu.



2 KADEME BİRDEN YÜKSELDİ

■ Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Moody's Türkiye'nin kredi notunu ilk defa iki kademe artırdı.

■ Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Artan kredi notları, doğru yolda ilerlediğimizi tescil etmektedir.

■ İTO Başkanı Başkanı Şekib Avdagiç: Notumuzun iki kademe birden artması, yabancı yatırımcı güvenindeki hızlı toparlanmanın ispatı oldu.

■ ATO Başkanı Gürsel Baran: Ülkenin borçlanma kapasitesinin ve risk algısının iyileştiğini gösteren bu karar, yatırımcılar nezdinde güvenin arttığını gösteriyor.