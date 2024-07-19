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Sosyal destekler arttı

Yaşlı, engelli, evde bakım ve aile desteklerine memur zammı yansıtıldı. Ağustos’ta ödemeler zamlı tutardan yapılacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 07:01
Sosyal destekler arttı

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Memur maaş katsayısında yapılan artış sonrasında sosyal yardım tutarları güncellendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni tutarları açıkladı. Buna göre, yaşlı aylığı 3 bin 504 liradan 4 bin 181 liraya yükseldi. Yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 2 bin 797 liradan 3 bin 338 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunanların aylığı da 4 bin 196 liradan 5 bin 7 liraya çıktı.

KİM, NE ALACAK?
Evde Bakım Yardımı 7 bin 608 liradan 9 bin 77, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 8 bin 515 liradan 10 bin 159, Sosyo Ekonomik Destek hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 5 bin 330 liradan 6 bin 360 liraya yükseldi. Ağır silikozis aylığı da 7 bin 698 liradan 9 bin 185 liraya çıktı. Yeni ödeme tutarı, Temmuz ödemesi olarak Ağustos dönemine yansıtılacak.

EVLİLİK KREDİSİ YAYGINLAŞIYOR
Göktaş, doğurganlık oranının düşmesiyle ilgili saha çalışması başlatacaklarını belirterek, "4 bakanlığın yetkililerinden oluşan bir çalışma grubu oluşturuyoruz" dedi. Evlenen gençlere destek sağlanan Aile ve Gençlik Fonu'ndan ödemelerin sürdüğünü aktaran Göktaş, "Doğum oranının en düşük olduğu üç ili kapsama almayı hedefliyoruz" diye konuştu.

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