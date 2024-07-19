Erden Timur: 6 projemiz hazır uygun ortamı bekliyoruz

Bir yandan yurt dışı yatırımları devam eden, Nef Arsa tarafında yeni projelere hazırlanan, Sapanca'da villa, Sütlüce'de yurt projesini sürdüren Nef, ayrıca yeni konut projelerine de hazırlanıyor. Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, "6 hazır projemiz var. Onlar için faizlerin düşmesini, ortamın daha elverişli hale gelmesini bekliyoruz. Bu projeler İstanbul, İzmir ve Bodrum'da" diye konuştu. 4.6 milyon metrekare alan üzerinde 26 binden fazla kişiyi mülk sahibi yaptıklarını aktaran Timur, "Aktifimizi 47.2 milyar, sermayemizi 23.2 milyar liraya yükselttik" dedi.

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