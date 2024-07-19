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İstanbul havalimanı 'Dünyanın en iyisi'

Uluslararası seyahat ve lifestyle dergisi Travel and Leisure okurlarının verdikleri puanlarla belirlenen 'Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı' listesinde İGA İstanbul Havalimanı, tüm rakiplerini geride bırakarak birinci oldu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 07:01
İstanbul havalimanı ’Dünyanın en iyisi’

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Uluslararası seyahat ve lifestyle dergisi Travel and Leisure okurlarının verdikleri puanlarla belirlenen 'Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı' listesinde İGA İstanbul Havalimanı, tüm rakiplerini geride bırakarak birinci oldu.

Her ay 16 milyondan fazla okura ulaşan derginin ödül töreni, New York'ta düzenlendi. İGA İstanbul Havalimanı'nın ödülü, Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan'a takdim edildi. Büyükkaytan, törende, "Yolcu memnuniyetini ön planda tutarak hizmetlerimizi yolcuların ihtiyaçlarına göre şekillendiriyoruz. Ülkemize yeni bir ödül daha kazandırdığımız için çok gururluyuz" dedi.

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