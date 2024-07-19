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Bakan Uraloğlu tarihleri açıkladı: 353 bin kişiye indirimli seyahat

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, emeklilere indirimli bilet uygulamasının büyük ilgi gördüğünü belirterek, 353 binden fazla emeklinin demir yolu, şehirlerarası otobüsler ve hava yolu seyahatlerinde indirimli bilet imkanından yararlandığını söyledi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 07:01
Bakan Uraloğlu tarihleri açıkladı: 353 bin kişiye indirimli seyahat

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Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, emeklilere indirimli bilet uygulamasının büyük ilgi gördüğünü belirterek, 353 binden fazla emeklinin demir yolu, şehirlerarası otobüsler ve hava yolu seyahatlerinde indirimli bilet imkanından yararlandığını söyledi.

Emeklilere yaşa bakılmaksızın trenlerde yüzde 10, otobüste yüzde 20 indirim imkanı tanıdıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Türk Havayolları ile seyahat eden emekli ve 60 yaş üstü yolcularımız için yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda yüzde 15 indirim uygulamamız devam ediyor" dedi. Bakan Uraloğlu, indirimli olarak trenle 98 bin 200, otobüsle 250 binden fazla, uçakla 5 bin 145 emeklinin seyahat ettiğini aktardı.

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