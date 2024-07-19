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Libya Bingazi'ye Tosyalı imzası

Tosyalı ve SULB arasında, Libya Bingazi’de 8.1 milyon ton kapasiteli dünyanın en büyük DRI tesisleri kurmak üzere imzalar atıldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 07:01
Libya Bingazi’ye Tosyalı imzası

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Global yeşil çelik üreticisi Tosyalı; Türkiye, Cezayir, Senegal, Angola ve İspanya'daki yatırımlarının ardından şimdi de Libya Bingazi'de dünya çapında yeni bir çelik yatırımına daha başladı. Tosyalı ve Libya United Steel Company for Iron and Steel Industry (SULB) arasında, Libya Bingazi'de dünyanın en büyük DRI tesisini kurmak üzere anlaşmaya imza atıldı.

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Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "Zemin etütleri ve mühendislik çalışmalarını tamamladığımız ve önümüzdeki günlerde inşaat ve montajların başlayacağı bu yeni kompleks ile nitelikli çelik üretiminde sahip olduğumuz bilgi birikimimizi ve yetkinliklerimizi Libya Bingazi'ye taşımaktan büyük memnuniyet duyacağız" dedi. SULB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Gadalla da "Libya Bingazi'nin sanayileşmesi ve çelik sektörünün geliştirilmesi için çok önemli bir adımı global çelik üreticisi ve yeşil çeliğin üç kıtada öncüsü Tosyalı ile bir ortaklık kurarak gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz" diye konuştu. Anlaşmayla iki şirket güçlerini birleştirerek Libya Bingazi'de Tosyalı-SULB adında bir şirket kurdu.

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