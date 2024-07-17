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İş birliği projeleri desteklenecek

KOBİ’lerle araştırma kuruluşlarının ortak araştırma projelerini destekleyen uluslararası iş birliği programı Cornet kapsamında 25 Eylül’e kadar başvuru yapılabilecek. Proje başına 180 bin euroya varan destek sağlanacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 07:02
İş birliği projeleri desteklenecek

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Farklı ülkelerden KOBİ'ler ile araştırma kuruluşlarının inovasyon kapasitelerini artırmayı, rekabet güçlerini desteklemeyi hedefleyen Cornet (Kolektif Araştırma Ağı) programına başvurular devam ediyor. 2005'te başlatılan Cornet programı, ortak araştırma projelerini desteklemek amacıyla uluslararası iş birliği platformu olarak faaliyet sürdürüyor. Farklı ülkelerden KOBİ ve araştırma kuruluşlarının kolektif projeler geliştirmelerini hedefleyen program, özellikle KOBİ'lerin inovasyon kapasitelerini artırmayı ve rekabet güçlerini desteklemeyi amaçlıyor.

TÜRKİYE'DEKİ ORTAĞI TÜBİTAK
Türkiye, Avusturya, Belçika, Brezilya, Çekya, Almanya, Japonya, Hollanda, Polonya, Peru, İsviçre ve Tayvan'daki ilgili kurum veya kuruluşlar, programın ortakları arasında yer alıyor. Cornet'in Türkiye'deki paydaşlığını ise TÜBİTAK üstleniyor. Program kapsamında düzenlenen uluslararası ortak araştırma projelerini toplamak amacı ile belirli aralıklarla çağrılar yapılarak, proje başvuruları toplanıyor. Uluslararası değerlendirme sonucunda desteklenmesine karar verilen projelerde yer alan Türkiye'den ortakların giderleri, TÜBİTAK tarafından karşılanıyor.

38'İNCİ ÇAĞRI AÇILDI
Bu kapsamda, çeşitli ülkelerden KOBİ'lerle araştırma kuruluşlarının projeleriyle katılımını hedefleyen CORNET 38. çağrısı 27 Haziran'da açıldı. Çağrı 25 Eylül'e kadar açık kalacak. Değerlendirme sonuçları Nisan 2025'te proje sahiplerine bildirilecek. Projelerin finansmanı ise Mayıs 2025'te gerçekleştirilecek. Çağrı çerçevesinde en az 2 üye ülkenin yer aldığı iş birliği projeleri desteklenecek. Uluslararası başvurunun yanı sıra ulusal başvurunun da yapılması gerekiyor. Türkiye'de KOBİ'lerle yerleşik yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları başvurularını "http://uidb-pbs. tubitak.gov.tr/" adresinden yapabiliyor.

180 BİN EUROYA KADAR
Bu kapsamda proje konularının bir KOBİ şemsiye kuruluşu tarafından ihtiyaca göre belirlenmesi, başvuruda en az 3 KOBİ'den oluşan bir kullanıcı grubunun tanımlanması gerekiyor. Bir proje kapsamında TÜBİTAK'tan talep edilen katkı kurum hissesi ve proje teşvik ikramiyesi proje başına 180 bin euroyu, yürütücü kuruluş başına, yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları için 100 bin euroyu aşamayacak.

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