Meclis ’kolay para sorusunu’ için harekete geçti | Finansal Okuryazarlık Alt Komisyonu kurulacak

VATANDAŞLAR MECLİS'E BAŞVURDU Edinilen bilgilere göre, yüksek getiri vadiyle riskli yatırımlara yönelen, kulaktan dolma tüyolar ve duyumlarla hareket eden vatandaşlar, Meclis 'e başvurarak sorunlarının çözülmesini istedi.

MİLYONLARLA OYNUYORLAR

Verilere göre; borsada 7.6 milyon ve sermaye piyasalarında işlem yapan 12 milyon kişi bulunuyor. Dört büyük kripto platformunda da 2020'de 1.7 milyon kişinin hesabı varken, şu anda 18.2 milyon hesap işletiyor.

RAPOR HAZIRLANACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere konuyla ilgili devlet birimleri de TBMM'deki "finansal okuryazarlık" çalışmasına katkı sunacak. Milyonlarca vatandaşın bu konudaki bilincinin artırılması amacıyla komisyon kapsamlı bir rapor hazırlayarak ve kamuoyuna duyuracak