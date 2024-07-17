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Meclis 'kolay para sorusunu' için harekete geçti | Finansal Okuryazarlık Alt Komisyonu kurulacak

TBMM, vatandaşların kolay para kazanma arayışlarından kaynaklanan finansal sorunların önlenmesi için harekete geçti. Bu kapsamda, Dilekçe Komisyonu bünyesinde "Finansal Okuryazarlık Alt Komisyonu" kurulacak. Komisyon, toplumda finansal okuryazarlık bilincinin artırılması için çeşitli öneriler ve raporlar hazırlayacak.

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 07:02 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 07:24
Meclis ’kolay para sorusunu’ için harekete geçti | Finansal Okuryazarlık Alt Komisyonu kurulacak

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TBMM, kolay para kazanma peşinde koşan vatandaşların gerçekleştirdikleri yatırımlar ve finansal işlemler nedeniyle hayatlarının kararmasını önlemek için harekete geçti.

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde "Finansal Okuryazarlık Alt Komisyonu" kurulacak.

Komisyonda, toplumda finansal okuryazarlık bilincinin geliştirilmesi için öneriler rapor aştırılacak.

VATANDAŞLAR MECLİS'E BAŞVURDU
Edinilen bilgilere göre, yüksek getiri vadiyle riskli yatırımlara yönelen, kulaktan dolma tüyolar ve duyumlarla hareket eden vatandaşlar, Meclis'e başvurarak sorunlarının çözülmesini istedi.

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, başvuruları dikkate alarak Genel Kurul'da komisyon kurulmasını gündeme getirecek.

MİLYONLARLA OYNUYORLAR
Verilere göre; borsada 7.6 milyon ve sermaye piyasalarında işlem yapan 12 milyon kişi bulunuyor. Dört büyük kripto platformunda da 2020'de 1.7 milyon kişinin hesabı varken, şu anda 18.2 milyon hesap işletiyor.

RAPOR HAZIRLANACAK
Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere konuyla ilgili devlet birimleri de TBMM'deki "finansal okuryazarlık" çalışmasına katkı sunacak. Milyonlarca vatandaşın bu konudaki bilincinin artırılması amacıyla komisyon kapsamlı bir rapor hazırlayarak ve kamuoyuna duyuracak

SPK'DAN BRİGİNG ALINACAK
Sabah Yazarı Önder Yılmaz'ın haberine göre; Alt Komisyonun ilk işi ise Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) konuya ilişkin brifing almak olacak. SPK bir süre önce uygulamaya geçirdiği "Finansal Okuryazarlık Platformu"na ilişkin bilgi verecek ve vatandaşlarda farkındalık yaratmak için oluşturdukları eğitim konseptlerini anlatacak. Eğitim katagorileri "bütçe, bankacılık, yatırım, kredi, kripto varlıklar ve borsa" başlıklarını içeriyor. SPK, bu platformla özellikle kadın ve gençler başta olmak üzere her kesimin bilgi ve beceri gelişimini teşvik etmeyi, finansal konularda temel bilgileri vermeyi amaçlıyor.

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