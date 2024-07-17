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Dünya devi BYD Türkiye'ye geliyor! Çinliler Manisa'yı karış karış gezdi! Hedeflenen tarih açıklandı

Türkiye'yi "Avrupa'ya açılan kapı" olarak gören Çinli otomobil markasından yatırım hamlesi geldi. BYD'nin Türkiye'ye yönelik yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım kararının, bir "kelebek etkisi" yaparak Türkiye'de yatırım yapmayı planlayan diğer markaları da harekete geçirmesi öngörülüyor. Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, BYD'nin fabrikayı kurmayı planladığı Manisa'ya giderek bölgedeki son durumu aktardı. Donat, 2025 sonuna kadar fabrikanın inşaatının bitmesinin, 2026'nın ikinci çeyreğinde ise ilk aracın banttan indirilmesi beklendiğinin hedeflendiğini aktardı.

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 09:14 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 09:38
Dünya devi BYD Türkiye’ye geliyor! Çinliler Manisa’yı karış karış gezdi! Hedeflenen tarih açıklandı

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Çinli otomobil üreticisi BYD ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalar atıldı. 1 milyar dolarlık yatırımla kurulacak fabrika yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine sahip olacak.

Böylelikle Türkiye'ye 27 yıl sonra ilk kez otomotivde doğrudan yatırım gelmiş olacak.

Manisa'da elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile AR-GE Merkezi kuracak.

Haberin ardından Manisa'da adeta bir bayram havası esti.

Manisa Valisi Enver Ünlü, konuyla ilgili olarak, "Yılda 5 milyon araç üreten, bünyesinde 110 bin mühendisin çalıştığı, dünya devi BYD, şehrimize geliyor. Fabrikanın inşaatı sırasında 3 bin kişi çalışacak. Fabrika üretime geçince 5 bin kişi. Fabrikanın kurulacağı alan hazır. 1 milyon 647 bin metrekare. İlk yıl 4 milyar dolar ihracat yapacaklar. Sonra giderek artacak. Çinliler geldi. Görüştük. İyi hazırlanmışlar. Biz de hazırız." ifadelerini kullandı.

Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, BYD'nin fabrikayı kurmayı planladığı Manisa'ya giderek bölgedeki son durumu bugünkü köşe yazısında ele aldı.

Enver Ünlü'nün toplantı üstüne toplantı yaptığını belirten Donat; "Ünlü, Doğalgaz idaresi, Devlet Su İşleri, Karayolları, Çevre, Şehircilik, Elektrik idaresi, Turizm,Tarım, Orman ve diğer il müdürlükleri ile dev yatırıma hazırlık için görev dağılımı yapıyor" dedi.

Donat, dikkat çeken yazısında şu ifadelere yer verdi:

"10 BİN KONUTLUK ARAZİ VAR"
Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek anlattı.

Çinli otomobil üreticisi BYD ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalar atıldı.Çinli otomobil üreticisi BYD ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalar atıldı.



Çin devinin BYD'nin Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu Demiş ki:

Cep telefonu Nokia ile başladı. Ama bugün herkes iPhone kullanıyor. Biz de elektrikli aracın İPhone'uyuz.

Ferdi Zeyrek, "Yeni bir anlayış... Yeni bir rüzgâr... Yeni bir yatırım... Mutluyuz" diyerek, söze başladı:

Bize büyük görev düşüyor. Fabrikada çalışacak 5 bin kişi nerede konaklayacak? Bu imkânı sağlamazsak, konaklamak için İzmir'e giderler.

Organize Sanayi Bölgesi'nin yanında 10 bin konutluk bir arazi var. Hemen imara açılacak.

Ferdi Zeyrek:

Şaka değil, otomotivde dünya lideri geliyor. Sosyal yaşam önemli. Çin lokantaları. Yeni oteller, kolejler, hastane, sosyal tesisler...

Bunları hemen yapamazsak... Para İzmir'e gider.

Kime niyet, kime kısmet

Hüseyin İçer... Sanayici... Tarım ürünleri... İç piyasaya ve ihracata.



"Çinlileri dört gözle bekliyoruz" dedi:

Volkswagen için altyapı hazırlamıştık... Olmadı... Ama şimdi çok daha büyüğü geliyor.

Volkswagen, Manisa'ya gelecekti... 2020'de yatırım... 2022'de üretim.

Görüşmeler yapıldı... Karar alındı... Ama Volkswagen yatırım kararını bir yılda 4 kez erteledi.

Sonra da... Pandemi sonrasındaki piyasa daralması gerekçesiyle Manisa yatırımından vazgeçti... Gitti... Slovakya'daki fabrikasını büyüttü.
Hüseyin İçer, "Bu defa daha büyüğünü geliyor" dedi:

Manisa, dünyanın en büyük otomobil fabrikalarından birine sahip olacak... Bundan büyük mutluluk olabilir mi?

ÇİNLİLER MANİSA'YI KARIŞ KARIŞ GEZDİ
Çinliler... Manisa'yı karış karış gezmişler... Tarım, sanayi, sosyal yaşam, tarih, turizm... Her şeyle ilgilenmişler.

Mehmet Yılmaz... Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı... "Dünyada, madeni paranın ilk basıldığı yer Manisa... 3 bin 500 yıl önce... Lidyalılar döneminde" diye konuşunca...

Çinli yatırımcı araya girmiş:

Doğru... Ama dünyada kâğıt parayı ilk basan da biziz... Çinliler.

EKONOMİK GÖSTERGE
Mehmet Yılmaz... Manisa'nın... Otomotiv sektöründe zaten güçlü olduğunu söyledi...
Fiat, Mercedes, Volvo, BMV, Audi... Dünya markalarına yan sanayi ürünü ihraç ediyoruz... Motor hariç, aracın her şeyini yapıyoruz.
Şimdi ise... 27 yıl aradan sonra... İlk kez bir otomotiv yatırımcısı Türkiye'ye geliyor... Hem de en büyük. Bu yatırım, Türk ekonomisine güvenin göstergesi... Türkiye'deki dinamiklerin, üretim gücünün göstergesi.

HEDEF AÇIKLANDI
BYD Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu "Çin'de 12 ayda fabrika kurduk" diyerek Manisa ile ilgili hedefi de açıklamış.

Açıklanan hedefe göre, 2025 sonu fabrikanın inşaatının bitmesi, 2026'nın ikinci çeyreğinde ilk aracın banttan indirilmesi bekleniyor.

Donat , ayrıca yazısında; 22 kişilik Çin heyetinin Manisa kebabını çok sevdiğini şıraya da bayıldıklarını öğrendiğini ifade etti.

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