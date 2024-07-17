Dünya devi BYD Türkiye’ye geliyor! Çinliler Manisa’yı karış karış gezdi! Hedeflenen tarih açıklandı

Çinli otomobil üreticisi BYD ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalar atıldı.



Çin devinin BYD'nin Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu Demiş ki:



Cep telefonu Nokia ile başladı. Ama bugün herkes iPhone kullanıyor. Biz de elektrikli aracın İPhone'uyuz.



Ferdi Zeyrek, "Yeni bir anlayış... Yeni bir rüzgâr... Yeni bir yatırım... Mutluyuz" diyerek, söze başladı:



Bize büyük görev düşüyor. Fabrikada çalışacak 5 bin kişi nerede konaklayacak? Bu imkânı sağlamazsak, konaklamak için İzmir'e giderler.



Organize Sanayi Bölgesi'nin yanında 10 bin konutluk bir arazi var. Hemen imara açılacak.

Ferdi Zeyrek:



Şaka değil, otomotivde dünya lideri geliyor. Sosyal yaşam önemli. Çin lokantaları. Yeni oteller, kolejler, hastane, sosyal tesisler...



Bunları hemen yapamazsak... Para İzmir'e gider. Kime niyet, kime kısmet



Hüseyin İçer... Sanayici... Tarım ürünleri... İç piyasaya ve ihracata.





"Çinlileri dört gözle bekliyoruz" dedi:



Volkswagen için altyapı hazırlamıştık... Olmadı... Ama şimdi çok daha büyüğü geliyor. Volkswagen, Manisa'ya gelecekti... 2020'de yatırım... 2022'de üretim.



Görüşmeler yapıldı... Karar alındı... Ama Volkswagen yatırım kararını bir yılda 4 kez erteledi.



Sonra da... Pandemi sonrasındaki piyasa daralması gerekçesiyle Manisa yatırımından vazgeçti... Gitti... Slovakya'daki fabrikasını büyüttü.

Hüseyin İçer, "Bu defa daha büyüğünü geliyor" dedi:



Manisa, dünyanın en büyük otomobil fabrikalarından birine sahip olacak... Bundan büyük mutluluk olabilir mi?

ÇİNLİLER MANİSA'YI KARIŞ KARIŞ GEZDİ

Çinliler... Manisa'yı karış karış gezmişler... Tarım, sanayi, sosyal yaşam, tarih, turizm... Her şeyle ilgilenmişler.



Mehmet Yılmaz... Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı... "Dünyada, madeni paranın ilk basıldığı yer Manisa... 3 bin 500 yıl önce... Lidyalılar döneminde" diye konuşunca... Çinli yatırımcı araya girmiş:



Doğru... Ama dünyada kâğıt parayı ilk basan da biziz... Çinliler.