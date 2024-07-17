Dünya devi BYD Türkiye’ye geliyor! Çinliler Manisa’yı karış karış gezdi! Hedeflenen tarih açıklandı

Çinli otomobil üreticisi BYD ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalar atıldı. 1 milyar dolarlık yatırımla kurulacak fabrika yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine sahip olacak.
Böylelikle Türkiye'ye 27 yıl sonra ilk kez otomotivde doğrudan yatırım gelmiş olacak.
Manisa'da elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile AR-GE Merkezi kuracak.
Haberin ardından Manisa'da adeta bir bayram havası esti.
Manisa Valisi Enver Ünlü, konuyla ilgili olarak, "Yılda 5 milyon araç üreten, bünyesinde 110 bin mühendisin çalıştığı, dünya devi BYD, şehrimize geliyor. Fabrikanın inşaatı sırasında 3 bin kişi çalışacak. Fabrika üretime geçince 5 bin kişi. Fabrikanın kurulacağı alan hazır. 1 milyon 647 bin metrekare. İlk yıl 4 milyar dolar ihracat yapacaklar. Sonra giderek artacak. Çinliler geldi. Görüştük. İyi hazırlanmışlar. Biz de hazırız." ifadelerini kullandı.
Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, BYD'nin fabrikayı kurmayı planladığı Manisa'ya giderek bölgedeki son durumu bugünkü köşe yazısında ele aldı.
Enver Ünlü'nün toplantı üstüne toplantı yaptığını belirten Donat; "Ünlü, Doğalgaz idaresi, Devlet Su İşleri, Karayolları, Çevre, Şehircilik, Elektrik idaresi, Turizm,Tarım, Orman ve diğer il müdürlükleri ile dev yatırıma hazırlık için görev dağılımı yapıyor" dedi.
Donat, dikkat çeken yazısında şu ifadelere yer verdi:
"10 BİN KONUTLUK ARAZİ VAR"
Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek anlattı.