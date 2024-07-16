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Uzayı fethetti

FETÖ'nün15 Temmuz hain darbe girişiminde hedef aldığı merkezlerin başında gelen Türksat, o gece darbecilere karşı kahramanca direndi. O geceden bu yana yılmadan çalışan Türksat, bugün sadece Türkiye'de değil, küresel çapta uydu yayıncılığı hizmeti veren bir şirkete dönüştü.

Barış Şimşek Barış Şimşek takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 07:04
Uzayı fethetti

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FETÖ'nün15 Temmuz hain darbe girişiminde hedef aldığı merkezlerin başında gelen Türksat, o gece darbecilere karşı kahramanca direndi. O geceden bu yana yılmadan çalışan Türksat, bugün sadece Türkiye'de değil, küresel çapta uydu yayıncılığı hizmeti veren bir şirkete dönüştü. Geçtiğimiz günlerde Türksat 6A'nın uzaya fırlatılması ile birlikte uzayda 6 uyduluk bir filo oluştu. Küresel ölçekte 3.5 milyar insana bu uydularla ulaşılabilirken, 6A'nın devreye alınması ile birlikte 5 milyara çıkacak. Türksat uydularından hizmet alan yurt dışı merkezli kanal sayısı 140'a yükseldi. Türksat uyduları üzerinden yayın yapan TV kanalı sayısı da geçen yıl sonu itibarıyla 523'e ulaştı.

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