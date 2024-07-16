Uzayı fethetti

FETÖ'nün15 Temmuz hain darbe girişiminde hedef aldığı merkezlerin başında gelen Türksat, o gece darbecilere karşı kahramanca direndi. O geceden bu yana yılmadan çalışan Türksat, bugün sadece Türkiye'de değil, küresel çapta uydu yayıncılığı hizmeti veren bir şirkete dönüştü. Geçtiğimiz günlerde Türksat 6A'nın uzaya fırlatılması ile birlikte uzayda 6 uyduluk bir filo oluştu. Küresel ölçekte 3.5 milyar insana bu uydularla ulaşılabilirken, 6A'nın devreye alınması ile birlikte 5 milyara çıkacak. Türksat uydularından hizmet alan yurt dışı merkezli kanal sayısı 140'a yükseldi. Türksat uyduları üzerinden yayın yapan TV kanalı sayısı da geçen yıl sonu itibarıyla 523'e ulaştı.

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