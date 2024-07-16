FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde püskürterek tüm dünyaya demokrasi dersi veren Türk milleti; ekonomisini de savundu. İş dünyası temsilcileri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde "Hainlere inat, daha fazla üretim, daha fazla istihdam, daha hızlı büyüme ve güçlü Türkiye" mesajı verdi. İşte iş dünyasından gelen değerlendirmelerden bazıları:

■ Nail Olpak (DEİK Başkanı): Yaklaşık 40 yıldır olduğu gibi DEİK olarak Türk özel sektörü adına üstlendiğimiz ticari diplomasi misyonumuz gereği iş dünyamıza yeni ufuklar açan faaliyetlerimize devam edecek ve tüm dünyaya yayılmış 152 iş konseyimiz ile küresel ticaretin kalbinin attığı her coğrafyada bayrağımızı gururla dalgalandırarak, hepimizin ortak değeri ülkemiz için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz.

■ Rifat Hisarcıklıoğlu (TOBB Başkanı): Demokrasi ve milletin iradesi dışında bir seçeneğe boyun eğmeyiz. Türk iş dünyası, her zaman milletin, devletin ve demokrasinin yanında olmaya devam edecek.

300 MİLYARLIK FATURA

■ Mahmut Asmalı (MÜSİAD Başkanı): Her ne kadar 15 Temmuz'un hemen ardından ekonomi yönetiminin başarılı politikalarıyla piyasalar normale dönmüşse de bu girişimin ciddi maliyetleri olmuştur. İlk belirlemelere göre yaklaşık 300 milyar lira olan bu maliyetin, alt sektörlere etkisi de göz önüne alındığında daha da arttığını tahmin edebiliriz.

■ Şekib Avdagiç (İTO Başkanı): 15 Temmuz kalkışmalarının ve bu ihanet şebekelerinin türemesine engel olacak başlıca unsur, ekonomide, ticarette, bilimde, teknolojide, sanayide, velhasıl her alanda Türkiye'nin tek başına ve daha da güçlü şekilde ayakta durma kabiliyetine sahip olmasıdır. 110

YENİ OSB KURULDU

■ Memiş Kütükçü (Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı): OSB camiası olarak FETÖ ve işbirlikçilerinin hain girişimlerine en büyük cevabı daha çok üreterek, ülkemizi daha çok büyüterek verdik. 15 Temmuz 2016'dan bu yana 56 şehrimizde, 29'u tarıma dayalı ihtisas OSB, 81'i Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı olmak üzere toplam 110 OSB kuruldu. Organize sanayi bölgesi olmayan ilimiz kalmazken, toplam OSB sayımız ise 403'e yükseldi.

SIRA LİG ATLAMADA

Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5.7 büyüyen Türkiye, kesintisiz büyüme sürecini 15 çeyreğe taşıdı. Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH), TL bazında 27.2 trilyon liraya, dolar bazında ise 1 trilyon 158 milyar dolara çıkarken, kişi başı gelir 13 bin 565 dolara ulaştı. Enflasyonla mücadelede kararlılığını ortaya koyan Türkiye, bir yandan üretim ve ihracattan da taviz vermeyerek, yüksek gelirli gelişmiş ülkeler ligine girmeyi hedefliyor. Dünya Bankası'nın son belirlediği eşik değerlere göre kişi başı geliri 13 bin 846 dolar olan ülkeler yüksek gelirli ülke kabul ediliyor. Bu yılın ilk çeyrek sonundaki kişi başı GSYH verisine göre bu sınıfa girebilmek için 281 dolarlık bir sınır kaldı.

'BAŞARILI OLSAYDI EKONOMİNİN ÜÇTE BİRİ KAYBEDİLİRDİ

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Dinç, "15 Temmuz hain darbecileri amaçlarına ulaşsaydı Türkiye, ekonomisinin üçte birini kaybetmiş olacaktı. Hain darbe girişimi başarılı olsaydı 30'uncu ekonomi ancak olabilirdik. Bugün Türkiye'de kazanılan her ekmekte o günkü mücadelenin de bir katkısı olduğunu unutmamalıyız" dedi.