Gençlere ücretsiz yaz kampı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her sene yüz binlerce genci misafir eden ücretsiz yaz kampları rengarenk görüntülere sahne oluyor. Bu sene 24 Haziran'da başlayan ve 23 Eylül'e kadar sürecek olan kamplarda gençler, kanodan at biniciliğine kadar birçok heyecan verici aktivitenin keyfini çıkarıyor. Dev organizasyon bu sene 25 il ve 38 ayrı noktada gerçekleştiriliyor.

16-25 YAŞ ARASI İÇİN

'Deniz' ve 'doğa' olarak ikiye ayrılan gençlik kampları, yorucu geçen eğitim-öğretim yılının ardından eşsiz bir tatil fırsatı sunuyor. Deniz kamplarından 12-15 yaş grubu, doğa kamplarından ise 16-25 yaş aralığındaki gençler faydalanıyor. 12 ayrı dönemden oluşan ve her dönemi yaklaşık 1 hafta süren kamplarda tüm hizmetler bakanlık tarafından ücretsiz olarak sunuluyor. Genç kampçıların sağlık sigortasından konforuna kadar her aşama, en ince detayına kadar planlanıyor.

3+1 ÖĞÜN İMKANI

Bu alanda özel eğitimler alan bakanlık personeli ve liderler, kampa ulaşımdan eve dönüşe kadar her aşamada gençlere refakat ediyor. Beslenme programı, diyetisyenler tarafından 3 ana ve 1 ara öğün şeklinde özenle hazırlanıyor. Kamp alanı dışında yapılan gezilerde ise kumanya dağıtılıyor. Yeni arkadaşlıkların kurulmasına da fırsat sunan kamplar, birbirinden renkli aktiviteler ile gençlere unutulmaz bir hafta yaşatıyor. Kampların koşullarına göre çeşitlilik gösteren etkinlikler arasında at biniciliği, paintball, dağ bisikleti, kano, mini golf, rafting, ip parkuru ve trekking oldukça ilgi görüyor. Bunun yanı sıra halk oyunları, müzik ve tiyatro gibi kültürel aktiviteler de gençlerle buluşuyor. ( Murathan YILDIRIM)