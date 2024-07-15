Emekliye zam takvimi! Ek zam ne zaman Meclis’e gelecek? Kimler için düzenleme yapılacak?

Emekliler için önemli haftaya girildi. Zam oranının SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde yüzde 24.73, memur emeklilerinde yüzde 19.31 çıkmasının ardından, sıra ek zam kararına ve ödemelere geldi. Yeni maaşlarını ayın 17'sinden itibaren almaya başlayacak emeklilerin merakla beklediği ek zammın bu hafta başında karara bağlanıp açıklanması planlanıyor. Peki ek zam ne zaman Meclis'e gelecek? Kimler için düzenleme yapılacak? Maaş ödemelerine yetişmezse ne olacak? İşte detayları...

■ Emeklilere yönelik hangi iyileştirmeler bekleniyor? Sadece taban aylık artışı mı yapılacak?

Yapılan çalışmalarda öncelikle taban aylık üzerinde duruluyor. Yüzde 24.73 artışa karşın 1.8 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin kök aylık ve ek ödemesinin toplamı 10 bin lirayı aşamadı. Bu da söz konusu emeklilerin mevcut düzenlemeye göre 10 bin lira almaya devam edeceğini, yani gelirinin artmayacağını ortaya koydu. Bunun önüne geçmek isteyen hükümet, bir çalışma yaparak taban maaş artışı için hazırlığa başladı. Ancak emeklilerin refah payı ya da seyyanen zam gibi beklentileri de bulunuyor. Bu talepler de değerlendirilecek. Talepler hayata geçerse iyileştirme sadece taban aylığın altında maaş alan emeklilerle sınırlı kalmayacak, tüm emeklileri kapsayacak.

■ Taban maaş ne kadar olacak? Nasıl uygulanacak?

Halen 10 bin lira olan taban aylık ödemesinin ne kadar olacağına yönelik pek çok rakam konuşuluyor. Ancak tahminler özellikle 12 bin 500 lira seviyesinde yoğunlaşıyor. Eğer taban aylık 12 bin 500 lira yapılırsa, yüzde 24.73 artışla hesaplanan kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı bu tutarın altında olanların ödemesi 12 bin 500 liraya tamamlanacak. Taban aylık düzenlemesi kapsamında 10 bin lira alan emeklilerin eline geçecek para yüzde 25 oranında yani 2 bin 500 lira artacak. Enflasyon zammı sonrası yeni kök aylık ve ek ödemesinin toplamı 12 bin lira olana taban aylık düzenlemesi kapsamında 500 lira, 12 bin 499 lira çıkana ise 1 lira daha ilave edilecek.

■ Ne zaman Meclis'e gelecek? Süreç nasıl ilerleyecek?

Yarın çalışmalarına başlayacak TBMM Genel Kurulu'nda önce Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek, teklifin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından da kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi ele alınacak. Emeklilere ilişkin düzenlemenin bu teklifler görüşülürken bir önerge ile Meclis'e taşınması bekleniyor. Buna göre ek zam bu hafta Meclis'ten geçerek yasalaştırılabilecek. En erken Salı günü Meclis'te görüşülebilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Sosyal Güvenlik Kurumu da buna göre emeklilere ödemeyi yapacak.

■ Emekliler zamlı maaşları ne zaman alacak? Hesaba ne yatırılacak?

Emeklilerin zamlı maaş ödemeleri ayın 17'sinde başlıyor. SSK emeklileri 17-26 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Temmuz'da maaşlarını alacak. Mevcut uygulamaya göre yüzde 24.73 zam ve 10 bin lira taban aylık ödemesi kapsamında emeklilerin paralarının yatırılması söz konusu. Ancak ek zam ile hesaplamalar değişecek. Düzenleme yetişirse ek zam da yansıtılarak ödemeler yapılacak. Yetişmemesi halinde bir kayıp olmayacak, ek zamla oluşan fark ödemesi yasa yürürlüğe girince ödenecek.