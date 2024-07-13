Kule kırmızı beyaz olacak

İGA İstanbul Havalimanı, bu yıl da 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nü özel etkinliklerle anıyor. Havalimanı'nda Türk milletinin onurlu mücadelesini ve zaferini anlatan sergi 15 Temmuz Derneği ile birlikte açılırken, Hava Trafik Kontrol Kulesi de 15 Temmuz'da kırmızı-beyaz ışıklandırma ile Türk Bayrağı'nın renklerine bürünecek. İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen sergi açılışında yaptığı konuşmada "İGA Ailesi olarak bizler de çalışmalarımıza, ülkemizin değerlerine, demokrasiye ve bağımsızlığa olan bağlılığımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

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