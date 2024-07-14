Şimdi hesap zamanı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), yüksek harcaması olduğu halde gelir beyan etmeyen kişileri mercek altına aldı. İlk etapta 800 kişinin aylık 5 milyon liranın üzerinde harcama yaptığı ancak hiç gelir beyan etmediği görüldü. Bu kişilerden bazısının aylık harcamasının 10 milyon lirayı bulduğu belirlendi. Harcamaları incelenerek bu gelirin kaynağı tespit edilecek ve vergi alınacak.

IBAN TAHSİLATI İNCELEMEDE

VDK, müşterilerini IBAN üzerinden ödemeye yönlendiren ve fiş veya fatura kesmeyen işletmelere yönelik de sıkı takip yürütüyor. Bu kapsamda Kurul tarafından incelemeye alınan IBAN hesabı sahiplerine vergi müfettişleri tarafından gelirin kaynağının tespitine yönelik detaylı sorular yöneltiliyor. İnceleme sırasında hesap sahiplerinin bilgilerine başvurulurken hesaplarını başkasına kullandırmanın suç sayıldığına ilişkin bilgilendirme yapılıyor. Kurul, hizmet, e-ticaret ve mobilya gibi sektörlerde müşterilere, fiziki tahsilatın mümkün olmaması, taksit imkanları gibi sebeplerle alternatif olarak sıklıkla kullanılan "mail order" yöntemini de inceliyor.