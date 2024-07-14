Marketlerde etiket oyunu

Enflasyon ortamından yararlanmak isteyen fırsatçıların etiket oyunları devam ediyor. Aynı marka ürün bile marketlerde 5 kat farklı fiyatla satılabiliyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada üç farklı fiyatıyla dikkati çeken diş macununun ardından birçok ürün markaj altına alındı. Deterjandan kağıt havluya peynirden hububat ve atıştırmalığa kadar, aynı ebatta aynı marka ürünler arasındaki fiyat farkı yok artık dedirtti. Yerli marka ürünlerde fiyat farkı iki-üç katına çıkıyor. Bu fark ithal marka ürünlerde ise neredeyse beş kat.

HAKSIZ KAZANÇ VAR

Kağıt havlu bir sanal markette 100 TL iken aynı ürün başka bir sanal markette 185 TL. 800 gramlık beyaz peyniri bir zincir markette 169 TL iken, başka bir zincir markette 332 TL. 5 litre pet ayçiçek yağı büyük bir zincirin sanal marketinde 234 TL iken, başka bir markette üç kata yakın fiyat artışıyla 625 TL'den satılıyor. 500 ml sızma meyvemsi zeytinyağı bir markette 59 TL iken başka bir markette 238 TL. 393 gr 3'lü Burçak bisküvi bir markette 29 TL'den satılırken bu fiyat başka markette 42.50 TL'ye kadar çıkıyor. Market indirimlerinin bir pazarlama stratejisi olduğunu söyleyen uzmanlar, "Örneğin siz diş macununda rakiplerinize oranla fiyatı düşürürsünüz. Ancak aynı raftaki diş fırçasının da fiyatını artırırsınız. Genellikle bu iki ürün birlikte alınır. Tüketici indirim var diye o ürünü alır ancak diğer üründeki fiyatın yüksekliğine dikkat etmez. Yine kahvaltılık reyonunda beyaz peynirde yüzde 50 indirim yaparsınız ancak zeytin, salam, sosis, yumurta gibi diğer ürünlerin fiyatını artırırsınız. Kişi indirimli ürün aldığını sanır" dedi.

Betül ALAKENT