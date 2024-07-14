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Konutlarda muayene dönemi

Avrupa'da uzun yıllardır uygulanan "Home inspection" adı verilen konut muayenesi uygulaması Türkiye'de de başlıyor. Teknik müşavirlik hizmeti veren firmalarca konutların teknik kontrolleri yapılacak.

Barış Şimşek Barış Şimşek takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Temmuz 2024 Güncelleme 14 Temmuz 2024, 07:00
Konutlarda muayene dönemi

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Avrupa'da uzun yıllardır uygulanan "Home inspection" adı verilen konut muayenesi uygulaması Türkiye'de de başlıyor. Teknik müşavirlik hizmeti veren firmalarca konutların teknik kontrolleri yapılacak.

Vatandaşların isteğe bağlı olarak yaptıracağı muayene çerçevesinde tesisat, çatı, yalıtım gibi her unsur incelenerek evde masraf çıkma potansiyeli olan alanlar raporlanacak. Bu rapor ev alım-satımı esnasında ya da kiralamada ev sahibi ve kiracıların ileride olası bir dava durumunda elini güçlendirecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bir yandan tüm binaların deprem hazırlığı çerçevesinde otomobiller gibi periyodik muayeneye tabi olması için çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da benzer bir çalışma teknik müşavirlik firmalarınca konutlar için uygulanacak.

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