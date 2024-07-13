Her ay 30 bin konut

Adıyaman'da açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, her ay 25-30 bin konutu teslim edeceklerini belirterek, 2025 yılı sonuna kadar 11 il ve ilçede evine girmeyen depremzede kalmayacağını söyledi. Bakan Kurum, 21. Yüzyıl'ın en büyük deprem dönüşüm seferberliğini 11 ilde yürüttüklerini açıklayarak, "Şuana kadar 76 bin konutumuzu tüm deprem bölgesinde teslimlerini gerçekleştirdik. Yıl sonuna kadar inşallah 200 bin konutun teslimini gerçekleştiriyor olacağız" ifadelerini kullandı.

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