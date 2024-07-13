Denizbank’tan sağlık hizmeti

Denizbank, Bupa Türkiye iş birliğiyle, çalışanlarına daha kapsamlı ve erişilebilir sağlık ve sigortacılık hizmeti sunmak hedefiyle, Genel Müdürlük binasında bulunan Deniz Klinik'i yeniledi. senCard Deniz Klinik adıyla faaliyet gösterecek, 750 m2'lik yeni lokasyonda, senCard'ın Hizmet Noktası ile beraber Türkiye'de bir finans kurumu içindeki ilk diş kliniği de hizmete açılacak. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, Banka olarak koruyucu sağlık hizmetlerini kapsamlı şekilde uygulamaya büyük önem verdiklerini belirtti.

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