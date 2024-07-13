Bir yatırım da Almanya’dan

Çinli BYD'nin yatırım kararının ardından Almanya'nın en büyük otomobil tedarikçisi ZF Friedrichshafen, üretimini Türkiye'ye kaydırma kararı aldı. Gelecek yıl 110. yılını kutlayacak olan şirket, Avrupa Birliği (AB) bürokrasinin yanı sıra yüksek ekonomik maliyetler sebebiyle üretimini Türkiye'ye taşıyacak. 54 bin çalışanı olan ZF Friedrichshafen dünya çapında otomobil ve ticari araçlar için aktarma organları ve şasi teknolojisi tedarikçisi konumunda yer alıyor. ZF Friedrichshafen'in Türkiye'de üç şubesinin olması, ucuz ve görece Avrupa kıtasına yakınlığı ve AB mevzuatına tabi olmaması Türkiye'ye yatırım yapmasını cazip kılıyor.

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