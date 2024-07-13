PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Altında FED rüzgarı

Amerika Merkez Bankası FED'in Eylül ayında faiz indirme ihtimalinin güçlenmesi altında yönü yukarı çekti. Ons altın güne doların üzerine çıktı. Gram altında ise yeniden 2.600 lira seviyelerine doğru hareket başladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Temmuz 2024 Güncelleme 13 Temmuz 2024, 07:02
Altında FED rüzgarı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Amerika Merkez Bankası FED'in Eylül ayında faiz indirme ihtimalinin güçlenmesi altında yönü yukarı çekti. Ons altın güne doların üzerine çıktı. Gram altında ise yeniden 2.600 lira seviyelerine doğru hareket başladı. Bu arada yıl sonu için dolarda 35-36 TL ve ons altında da 2550-2700 dolar olarak öngörülen hedef fiyatlar dikkate alındığında, gram altında da 3000 TL yolculuğunun başlamış olabileceği belirtiliyor. Bundan sonraki süreçte kısa vadede kâr satışları halinde gramda 2535-2510 TL seviyesi aşağıda ilk destek bölgesi olarak takip edilecek. Yükselişin devamında da 2575 TL ilk direnç olarak izleniyor. Bu arada içeride altın ithalatına kota uygulandığı nisan ayında, kuyumcularda fiziki gram altın fiyatı 2650 TL'yi test etmişti. Ancak rasyonel olmayan bu fiyatlama kısa sürede normale dönmüştü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan, ABD dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı
Merih Demiral kararının ardından UEFA’dan bir ayıp daha! Srebrenitsa katliamının anılmasına izin vermediler
Borsada yaz havası: Tüm zamanların kapanış rekorunu kırdı! Yabancı yatırımcının ilgisi arttı
Marketler arasındaki fiyatlar şaşkınlık yarattı | İthal ürünlerde beş kat, yerli ürünlerde iki kat fark var
Beşiktaş’ın yeni transferi Ciro Immobile, İstanbul’da
TÜRKSAT 6A ile ilgili yeni gelişme! Bakan Uraloğlu duyurdu: 2. ateşleme süreci tamamlandı
X’in sahibi Elon Musk, Avrupa Birliği’nin ’gizli sansür anlaşması’ teklifini ifşaladı!
İŞKUR açıkladı: 270 bin işçi aranıyor! Açık iş oranı hangi sektörde yüksek? İşte en çok aranan meslekler...
Fenerbahçe’den Beşiktaş’ı kızdıran transfer: Cenk Tosun imzayı attı! İşte sözleşme şartları
İsrailli Dışişleri Bakanı Katz’dan Başkan Erdoğan’ı hedef alan hadsiz paylaşım! Dışişleri Bakanlığından sert tepki: İzin vermeyeceğiz
Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay’ın acılı babasından yürek yakan feryat: Ben de Kürdüm Allah belanızı versin
Başkan Erdoğan’ın 15 Temmuz programı belli oldu: Milletin Zaferi temasıyla anma etkinlikleri düzenlenecek!
İsveç’ten skandal karar! Kur’an-ı Kerim yakma provokatörü Salwan Momika’ya 1 yıllık oturma izni verildi
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye sürpriz çalım! Bunu kimse beklemiyordu
Kurye Ata Emre Akman’ın katili Erdoğan Özdemir’in cezası belli oldu! Babası Orhan Özdemir ceza aldı mı?
SON DAKİKA