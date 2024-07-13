Altında FED rüzgarı

Amerika Merkez Bankası FED'in Eylül ayında faiz indirme ihtimalinin güçlenmesi altında yönü yukarı çekti. Ons altın güne doların üzerine çıktı. Gram altında ise yeniden 2.600 lira seviyelerine doğru hareket başladı. Bu arada yıl sonu için dolarda 35-36 TL ve ons altında da 2550-2700 dolar olarak öngörülen hedef fiyatlar dikkate alındığında, gram altında da 3000 TL yolculuğunun başlamış olabileceği belirtiliyor. Bundan sonraki süreçte kısa vadede kâr satışları halinde gramda 2535-2510 TL seviyesi aşağıda ilk destek bölgesi olarak takip edilecek. Yükselişin devamında da 2575 TL ilk direnç olarak izleniyor. Bu arada içeride altın ithalatına kota uygulandığı nisan ayında, kuyumcularda fiziki gram altın fiyatı 2650 TL'yi test etmişti. Ancak rasyonel olmayan bu fiyatlama kısa sürede normale dönmüştü.

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