7 saatimiz internette geçiyor: Türkiye’nin yüzde 86,5’i internet kullanıcı, yüzde 93,8’i de mobil bağlantı sahibi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin 2024'te internette geçirdiği süreye bakıldığında günde 7 saat 6 dakika ile dünyada 19. sırada yer aldığını belirterek, nüfusun yüzde 86,5'inin internet kullanıcısı, yüzde 93,8'inin mobil bağlantı sahibi ve yüzde 67,4'ünün sosyal medya kullanıcısı olduğunu bildirdi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin toplam nüfusa göre interneti benimseme bakımından yüzde 86,5 oranıyla dünya sıralamasında 36. sırada bulunduğunu ifade etti. Abdulkadir Uraloğlu, internette geçirilen sürenin günde ortalama 7 saat civarında olduğunu belirterek, "Ülkemiz son yapılan ölçümlere göre internette geçirilen süreye bakıldığında günde 7 saat 6 dakika ile dünyada 19. sırada yer alıyor" diye konuştu. Bakan Uraloğlu, kullanıcı başına aylık sosyal medya kullanımında ilk sırayı 21 saat 24 dakika ile Instagram'ın, ikinci sırayı ise 20 saat 54 dakika ile TikTok'un aldığını söyledi. İnternet üzerinden alışverişte ise Türkiye dünya üçüncüsü durumda.