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UBS Küresel Servet Raporu açıklandı: Milyoner sayısı yüzde 43 artacak

UBS'nin 2024 Küresel Servet Raporu'na göre, küresel milyoner sayısı önümüzdeki beş yıl içinde artmaya devam edecek. 2023-2028 yılları arasında ankete katılan 56 gelişmiş ve gelişmekte olan ekonominin 52'sinde 1 milyon dolar veya daha fazla servete sahip kişi sayısının artacağı öngörülüyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 07:01
UBS Küresel Servet Raporu açıklandı: Milyoner sayısı yüzde 43 artacak

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UBS'nin 2024 Küresel Servet Raporu'na göre, küresel milyoner sayısı önümüzdeki beş yıl içinde artmaya devam edecek. 2023-2028 yılları arasında ankete katılan 56 gelişmiş ve gelişmekte olan ekonominin 52'sinde 1 milyon dolar veya daha fazla servete sahip kişi sayısının artacağı öngörülüyor. Buna göre artışa Tayvan'ın öncülük etmesi beklenirken, mikroçip endüstrisi ve zengin yabancıların göçündeki artışın da etkisiyle milyoner sayısının yüzde 47 artması bekleniyor. Bu büyümeyi yüzde 43 ile Türkiye izliyor. İngiltere'de ise milyoner sayısının yüzde 17 oranında azalacağı tahmin ediliyor.

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