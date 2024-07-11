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Türk tahviline 4 kat talep

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dolar cinsinden 2032 vadeli tahvilinde ihraç tutarı 1.75 milyar dolar oldu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 07:02
Türk tahviline 4 kat talep

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dolar cinsinden 2032 vadeli tahvilinde ihraç tutarı 1.75 milyar dolar oldu. Bakanlık'ın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bu yılın dış finansman programı çerçevesinde, dolar cinsinden tahvil ihracı için BNP Paribas, Citi, JP Morgan ve Standard Chartered'e 9 Temmuz'da yetki verildi.

Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlandı ve ihraç tutarı 1.75 milyar dolar olarak gerçekleşti. 17 Temmuz 2032 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 7,125, getiri oranı yüzde 7,300 oldu. İhraca yaklaşık 170 yatırımcı, ihraç tutarının 4 katına yakın talep gösterdi. Tahvilin yüzde 39'u ABD, yüzde 39'u Birleşik Krallık, yüzde 9'u diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 6'sı Orta Doğu, yüzde 4'ü Türkiye ve yüzde 3'ü Asya ve diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

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