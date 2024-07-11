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A101 aktüel ürünler listesi: 1 alana ikincisi %50 indirimli satılıyor: Cumartesi-Pazar için duyuruldu!

11 Temmuz'dan itibaren A101 mağazalarında birçok farklı kategoride ürünler yer alacak. Bu haftanın en dikkat çeken ürünü elektrikli motorlu bisiklet. Bunun yanı sıra akülü araba, televizyon, beyaz eşya, küçük ev aletleri, kamp sandalyesi ve mutfak gereçleri gibi pek çok ürün A101 raflarında olacak. İşte 11 Temmuz 2024 A101 aktüel kataloğunun detayları...

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Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 09:33 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 09:33
A101 aktüel ürünler listesi: 1 alana ikincisi %50 indirimli satılıyor: Cumartesi-Pazar için duyuruldu!

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11 Temmuz 2024 tarihinden itibaren A101 mağazalarına farklı kategorilerde pek çok ürün geliyor. Bu haftanın dikkat çeken ürünü ise elektrikli motorlu bisiklet. Bunun yanı sıra, akülü araba, televizyon, beyaz eşya, küçük ev aletleri, kamp sandalyesi ve mutfak gereçleri gibi birçok ürün de satışa sunulacak. İşte 11 Temmuz 2024 A101 aktüel ürün kataloğunda yer alan bazı ürünler...

A101 Cumartesi-Pazar indirimli katalogA101 Cumartesi-Pazar indirimli katalog

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Toshiba 65" 4K Ultra HD Android Tv 19.999 TL

HI-LEVEL 55' Ultra HD Smarrt Tv 12.999 TL

Philips 50' UHD Smart Led Tv 16.999 TL

JVC 43' Full HD Android Led 8.999 TL

Onvo 32' HD Ready Android 13 Smart Led Tv 4.799 TL

Piranha Akıllı Saat 329 TL

SEG Inox Bulaşık Makinesi 9.799 TL

SEG Inox No-Frost Buzdolabı 19.999 TL

Kiwi Retro Fırın 2.999 TL

Arzum Pacco El Blender Seti 1.499 TL

Kiwi Çay Makinesi 639 TL

Volta VSX Elektrikli Motorlu Bisiklet 24.990 TL



Dolu 12V Akülü Araba 5.999 TL

Pilsan Oyuncak Mini Scooter 429,00 TL

Katlanabilir Piknik Sandalyesi 189,00 TL

Katlanabilir Küçük Kamp Sandalyesi 219,00 TL

Sky Katlanır Sehpa 349,00 TL

Lava Döküm Tencere 1.199 TL

Hascevher Aşure Tenceresi 599 TL

English Home Çay Bardağı 6'lı 129 TL

2 Bölmeli Yemek Taşıma Kabı 299 TL

Borosilikat Kupa 3'lü 69,50 TL

Salata Kurutucu 149 TL

Kilim 249 TL

Pötikare Masa Örtüsü 159 TL

Ranforce Yastık Kılıfı 2'li 75 TL

Asılabilir Soft Kapaklı Çöp Kutusu 49,90 TL

Krom Musluk Başlığı 49,50 TL

Baby Turco Doğadan Bebek Bezi Çeşitleri 215 TL

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