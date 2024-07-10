PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Kalyon'dan güneş teknolojilerine 25 milyon dolar

Kalyon PV CEO'su Ersan Tüfekçi, Kalyon PV'de yer alan güneş enerjisi teknolojilerinin geliştirildiği AR-GE merkezine şu ana kadar 25 milyon dolar yatırım yapıldığını söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 07:02
Kalyon’dan güneş teknolojilerine 25 milyon dolar

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kalyon PV CEO'su Ersan Tüfekçi, Kalyon PV'de yer alan güneş enerjisi teknolojilerinin geliştirildiği AR-GE merkezine şu ana kadar 25 milyon dolar yatırım yapıldığını söyledi.

4 yıl önce faaliyete geçen merkezde 100'ün üzerinde mühendisin istihdam edildiğini belirten Tüfekçi, şöyle konuştu: "Yüksek lisans ve doktoralı çalışanlarımız da var. Burada güneş modüllerinin uygulandığı sahalarla ilgili yapılan yenilikçi çalışmalar mevcut. Güneş panellerinin üretiminde ilk olarak kullanılan ingot denilen ham maddenin tohumlarını artık burada üretiyoruz. Bu materyali yerlileştirdik. Hem yerlileştirme sağlıyoruz hem de panel malzemelerini üreten bir ekosistem yaratıyoruz."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
15 Temmuz gecesi Genelkurmay’da neler yaşandı? Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler FETÖ ihanetinin kırılma noktasını ilk kez anlattı
AK Parti MYK toplantısında neler konuşuldu? Başkan Erdoğan net mesaj verdi! Masada Suriyeli sığınmacılar, erken seçim tartışmaları vardı
Türk Telekom
Başkan Erdoğan ABD’de! NATO Zirvesi ittifakın 75. yıl dönümünü kutlama töreniyle başladı
Batshuayi’nin ardından Galatasaray’a bir eski Fenerbahçeli yıldız daha!
Bülent Cihantimur’dan televizyon programı skandalı! Oğuz Murat Aci’nin ailesi kanal sahibini buldu I Ünlü iş kadınına çağrı: İzin vermeyin
SON DAKİKA I Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete’de! Malatya, Kocaeli, Çanakkale ve Elazığ valileri değişti
Sosyal destekler güncellendi: Yaşlıya, engelliye, hastaya, evde yakınına bakana ne ödenecek? İşte yeni tutarlar...
Beşiktaş’ın yeni yıldızı koptu geliyor! Yıllık ücreti belli oldu... Golcü transferinde adım adım sona doğru
Emekliye, dul ve yetime yeni taban aylık: Kime, nasıl ve ne zaman yansıyacak? Adım adım zam hesabı...
İsrail’den Han Yunus’ta katliam: Filistinlilerin sığındığı okulu vurdular! Dışişleri Bakanlığı’ndan sert tepki
ABD’de Başkan Erdoğan’a sevgi seli: Reisimizi görmeye geldik
Bodrum’da orman yangını! 2024 yılının en ciddi yagınlarındandı Kontrol altına alındı
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi çalım! Jose Mourinho şoke olacak
Kemal Kılıçdaroğlu bombayı patlattı: CHP’de bana sadık 50 vekil var! SHP’nin arkasından kim çıktı?
SON DAKİKA