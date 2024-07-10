Kalyon’dan güneş teknolojilerine 25 milyon dolar

Kalyon PV CEO'su Ersan Tüfekçi, Kalyon PV'de yer alan güneş enerjisi teknolojilerinin geliştirildiği AR-GE merkezine şu ana kadar 25 milyon dolar yatırım yapıldığını söyledi.

4 yıl önce faaliyete geçen merkezde 100'ün üzerinde mühendisin istihdam edildiğini belirten Tüfekçi, şöyle konuştu: "Yüksek lisans ve doktoralı çalışanlarımız da var. Burada güneş modüllerinin uygulandığı sahalarla ilgili yapılan yenilikçi çalışmalar mevcut. Güneş panellerinin üretiminde ilk olarak kullanılan ingot denilen ham maddenin tohumlarını artık burada üretiyoruz. Bu materyali yerlileştirdik. Hem yerlileştirme sağlıyoruz hem de panel malzemelerini üreten bir ekosistem yaratıyoruz."