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BYD'nin Türkiye'deki yatırımı 'kelebek etkisi' yapacak

1 milyar dolarlık yatırım için imzayı atan BYD’nin ardından pek çok Çinli firmanın da gözü Türkiye’de. DFSK, Skywell, Chery, MG ve SWM gibi markaların da yatırım planladığı, BYD’nin kararının bir ‘kelebek etkisi’ yapabileceği değerlendiriliyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 07:02
BYD’nin Türkiye’deki yatırımı ’kelebek etkisi’ yapacak

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Çin otomobil markaları Türkiye'de yatırım atağına kalktı. Türkiye'de ilk 6 ayda yüzde 10 pazar payına ulaşan Çin otomobil markaları, ülkemize yatırım konusunda eylem ve strateji planlarını duyurmaya başladı. BYD'nin 1 milyar dolarlık yatırım kararının, bir 'kelebek etkisi' yaparak Türkiye'de yatırım yapmayı planlayan DFSK, Skywell, Chery, MG ve SWM gibi diğer Çin markalarına da olumlu yansıyacağı öngörülüyor. Birçok Çin markası yatırım konusunda istekli görünüyor.

SWM: Shineray Group bünyesinde faaliyet gösteren SWM Motor, Türkiye'de üretim yapmak için başvurularını tamamladığını bildirdi.

DFSK: Türkiye'de SHS Otomotiv distribütörlüğünde binek ve ticari araçlarıyla faaliyet gösteren, Çin'in en büyük dört otomobil üreticisinden biri olan DFSK yetkilileri de yatırım ve ortaklıklar konusunda niyet beyan etti.

CHERY: Türkiye otomobil pazarında en fazla paya sahip Çin markası olan Chery'nin de gündeminde yatırım var. Chery Türkiye Başkanı Si Fenghuo da "İlgili bakanlıklarla beraber fabrika inşasının ve Türkiye'de üretimin fizibilite analizine yoğun şekilde çalışıyoruz. En kısa sürede Türkiye'de üretim gerçekleştirebilmek için çaba içerisindeyiz" demişti.

SKYWELL: Türkiye'de daha önce yatırım için yer baktıklarını açıklayan Ulu Motor ile Çin'in teknoloji firmalarından Skywell'in üreticisi Skyworth yetkilileri, mevcut stratejik ve teknolojik ortaklıklarını global platformlarda büyütmek üzere Ankara'da bir araya geldi. Türkiye'de üretim hattı kurmak, yedek parça tedarik sistemini getirme ve bazı parçaların üretimini burada yapmayı planları arasına koyma konusunda çalışmaları devam eden Skywell yetkilileri, Türkiye'nin yeni enerji araç endüstrisi teknolojisini ve kapasitesini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

MG: MG yönetiminin Avrupa'da üretim tesisleri kuracağını açıkladığını belirten Doğan Trend Otomotiv CEO'su Kağan Dağtekin de "Bu tesislerin ilki Türkiye'de olsun diye çalışıyoruz" demişti.

HERKES KONUŞUYOR
- France 24: Çinli dev Türkiye'de fabrika açacak.
- Financial Times: BYD, 1 milyar dolarlık imzayı attı.
- Nikkei: Çin'in BYD'si Türkiye'yi seçti.
- BBC: Tesla'nın rakibi BYD Türkiye ile 1 milyar dolarlık anlaşma imzaladı.
- South China Morning Post: BYD Türkiye üzerinden Avrupa'ya açılacak.

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