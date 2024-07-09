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Tasarruf tedbirlerine uymayana ceza

Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin Meclis maratonu yarın başlıyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, yarın toplanarak teklifi ele alacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 07:01
Tasarruf tedbirlerine uymayana ceza

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Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin Meclis maratonu yarın başlıyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, yarın toplanarak teklifi ele alacak. Teklife göre, kamu kurum ve kuruluşlarının harcama ve uygulamalarının tasarruf tedbirlerine uygunluğunun idarelerince veya Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca denetlenmesi sonucunda, alınan tedbirlere aykırı iş ve işlemleri tespit edilenler hakkında disiplin hükümleri uygulanacak.

GELİRDE 98 BİN TL SINIRI
Özel veya kamu ayrımı gözetilmeksizin her statüdeki kurum ve kuruluşun yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyeliğinde ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda görev alanlara, kurum içi ve kurum dışı ayrımı yapılmaksızın bu görevlerinden sadece biri için ücret ödenebilecek. Yürütülen görevler nedeniyle huzur hakkı, ücret, ikramiye gibi her ne ad altında olursa olsun bir ayda yapılabilecek ödemelerin toplam net tutarı 108 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemeyecek. Bu sınır yeni memur maaş katsayısına göre 98 bin 42 lira olacak.

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