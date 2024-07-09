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iPhone, MacBook A101'e geliyor! Aşure tenceresi, masa örtüsü, kilim, Paşabahçe ve LAV marka... 11 Temmuz İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU!

A101, 11 Temmuz 2024 tarihinde geçerli olacak yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. İndirim fırsatlarını kaçırmak istemeyen ve uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, A101'in güncel indirimli aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor.

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Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 09:10 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 09:10
iPhone, MacBook A101’e geliyor! Aşure tenceresi, masa örtüsü, kilim, Paşabahçe ve LAV marka... 11 Temmuz İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU!

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A101 marketleri, 11 Temmuz itibarıyla geçerli olacak yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Bu hafta A101'de, indirim fırsatlarını kaçırmak istemeyen ve ekonomik alışveriş yapmayı seven vatandaşlar için birçok cazip teklif bulunuyor. Televizyon, akıllı saat, baskül, retro fırın, gümüş renkli beyaz eşya, ütü ve çay makinesi gibi çeşitli ürünlerde dikkat çeken yeni fırsatlar sunuluyor. İşte, 11 Temmuz'da A101 raflarında ve online alışverişte bulabileceğiniz aktüel ürünler kataloğunun detayları...


A101 11 TEMMUZ 2024 AKTÜEL KATALOĞU

Dolu 12V Akülü Araba 5.999 TL

Katlanabilir piknik sandalyesi 189 TL

Sky katlanır masa 349 TL



Hascevher Aşure Tenceresi 599 TL

English Home Çay Bardağı 6'lı 129 TL

2 Bölmeli Yemek Taşıma Kabı 299 TL

Borosilikat Kupa 3'lü 69,50 TL

Salata Kurutucu 149 TL

SEG Inox No-Frost Buzdolabı 19.999 TL

Kiwi Retro Fırın 2.999 TL

Arzum Pacco El Blender Seti 1.499 TL

HI-LEVEL 55' Ultra HD Smarrt Tv 12.999 TL

Philips 50' UHD Smart Led Tv 16.999 TL

JVC 43' Full HD Android Led 8.999 TL

Onvo 32' HD Ready Android 13 Smart Led Tv 4.799 TL

Piranha Akıllı Saat 329 TL

Kiwi Çay Makinesi 639 TL

Volta VSX Elektrikli Motorlu Bisiklet 24.990 T

Pötikare Masa Örtüsü 159 TL

Ranforce Yastık Kılıfı 2'li 75 TL

Asılabilir Soft Kapaklı Çöp Kutusu 49,90 TL

Krom Musluk Başlığı 49,50 TL

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