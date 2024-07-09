iPhone, MacBook A101’e geliyor! Aşure tenceresi, masa örtüsü, kilim, Paşabahçe ve LAV marka... 11 Temmuz İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU!

A101 marketleri, 11 Temmuz itibarıyla geçerli olacak yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Bu hafta A101'de, indirim fırsatlarını kaçırmak istemeyen ve ekonomik alışveriş yapmayı seven vatandaşlar için birçok cazip teklif bulunuyor. Televizyon, akıllı saat, baskül, retro fırın, gümüş renkli beyaz eşya, ütü ve çay makinesi gibi çeşitli ürünlerde dikkat çeken yeni fırsatlar sunuluyor. İşte, 11 Temmuz'da A101 raflarında ve online alışverişte bulabileceğiniz aktüel ürünler kataloğunun detayları...