Gençlere bedava tatil

81 ildeki yurtları yaz boyunca ücretsiz olarak gençlerin hizmetine sunan 'Seyahatsever Projesi' dün itibarıyla başladı. 18-30 yaş aralığındaki tüm gençler, diledikleri şehirde 5 gün boyunca konaklayabilecek.

Öğrenci olma şartı aranmayacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2022'de hayata geçirilen proje, bugüne kadar 450 bine yakın gence yaz dönemlerinde ücretsiz tatil imkânı sundu.

Bu sene 8 Temmuz-25 Ağustos'ta gerçekleştirilecek olan projeden faydalanmak isteyenlerin, 444 0 472 numaralı hat aracılığıyla en az 1 gün önceden rezervasyon yaptırmaları gerekiyor. Odalarda günlük ve ücretsiz temizlik hizmeti sunulacak. Bu sebeple odalar her gün 13.00- 17.30 arasında boşaltılacak. Gençler, ücretsiz çamaşır yıkama imkânından da faydalanacak. Yurtların detaylı bilgilerine 'seyahatsever. gsb.gov.tr' adresinden ulaşılabilecek.

Murathan YILDIRIM