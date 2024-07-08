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Halkbank'tan mevzuat dışı kredi kullandırma iddialarına yanıt: Gerçeğe aykırı, yatırımcıları yanıltıcı!

Bazı sosyal medya hesaplarında ve muhalif medyada öne sürülen Halkbank'ın mevzuat dışı kredi kullandırdığına dair haberler hakkında banka yönetiminden sert bir açıklama geldi. Halkbank'tan yapılan açıklamada "Bankamızın mevzuata aykırı olarak suç örgütüyle bağlantılı olduğu ileri sürülen firma ve şahıslara kredi kullandırdığına dair yer alan haber ve söylentiler, tamamıyla gerçeğe aykırı, Bankamızın güven ve itibarını sarsıcı olduğu gibi kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı, hisse değerini etkileyici, kişisel yaklaşım ve yorumlara dayalı niteliktedir" denildi.

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Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 12:26 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 12:27
Halkbank’tan mevzuat dışı kredi kullandırma iddialarına yanıt: Gerçeğe aykırı, yatırımcıları yanıltıcı!

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Halkbank tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Son günlerde bazı medya yayınlarında ve sosyal medya hesaplarında; Bankamızın mevzuata aykırı olarak suç örgütüyle bağlantılı olduğu ileri sürülen firma ve şahıslara kredi kullandırdığına dair yer alan haber ve söylentiler, tamamıyla gerçeğe aykırı, Bankamızın güven ve itibarını sarsıcı olduğu gibi kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı, hisse değerini etkileyici, kişisel yaklaşım ve yorumlara dayalı niteliktedir. Konuyla ilgili olarak 20 Kasım 2023 tarihinde de Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla açıklama yapılmıştır.

Bankamız kredilerin tahsis, teminatlanma ve kullandırımlarında Bankacılık Kanunu ve buna bağlı düzenlemelere uygun olarak hareket etmektedir. Mevzuata aykırı olarak suç örgütüyle bağlantılı hiçbir firma veya şahsa kredi kullandırılması söz konusu dahi olamaz.

Bankamızın güven ve itibarını sarsacak nitelikte haksız haber ve yorumların yapılması, Bankacılık Kanunu'nun "İtibarın Korunması" başlıklı 74 üncü madde hükümlerine aykırılık teşkil etmekte olup haksız haber ve yorum yapanlar hakkında yasal haklarımız kullanılacaktır.

Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunulur.

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