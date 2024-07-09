Çinli otomobil üreticileri Türkiye’ye yatırım için gaza bastı

Çinli otomobillere yönelik düzenleme işe yaradı. Çin'in önce gelen otomobil üreticileri Türkiye'ye yatırım için düğmeye bastı. Shineray Group bünyesinde faaliyet gösteren SWM Motor, Türkiye'de üretim yapmak için başvurularını tamamlarken; BYD de 1 milyar dolarlık dev yatırım için imzaları attı. Sırada başka firmalar da bulunuyor.

BYD'DEN 5 BİN KİŞİYE İŞ

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Türkiye'de yatırıma yönelik anlaşma imzalandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da yer aldığı törende, anlaşmayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile BYD Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu imzaladı. Anlaşma çerçevesinde, BYD'nin yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla, yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik Ar-Ge merkezi kurması öngörülüyor. 2026 sonunda üretime başlaması hedeflenen tesiste 5 bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanması planlanıyor. Bakan Kacır, "Türkiye, yeni yatırımlarla otomotiv sektöründe dönüşümün lider ülkesi olacak. Türkiye'ye güvenen ve yatırım yapanlar kazanmaya devam edecek" dedi.

SWM'DEN 50 BİN ÜRETİM

SWM Motor da Türkiye'de üretim yapmak için başvurularını tamamladı. Şirketin Türkiye temsilcisi ATMO Group''un CEO'su Anton Chernov, "Yıllık 50 binden fazla araç üretim kapasitesine sahip bir tesis üzerinde çalışıyoruz. Tesis, Türkiye pazarının ihtiyaçlarını karşılayacak, aynı zamanda Balkan ülkeleri ve AB bölgesindeki diğer pazarlara da ihracata odaklanacak" diye konuştu.

DEVAMI GELECEK

Çin'li Skywell'in üreticisi Skyworth yetkilileri de büyütmek, Türkiye'ye dair yatırım planlarını konuşmak üzere geçen hafta Türkiye distribütörleriyle Ankara'da bir araya geldi. Bakan Kacır, geçtiğimiz aylarda BYD'nin yanı sıra Chery'nin de görüşmelerinin sonlanmak üzere olduğunu belirtmişti.



ROGERS: ROTA TÜRKİYE

ABD'li yatırımcı ve finans uzmanı Jim Rogers, Türkiye'nin ekonomi politikalarını değiştirdiğini ve birçok uluslararası yatırımcının bunu izlediğini belirterek, "Yabancı yatırımcı geri dönecektir ancak bu biraz zaman alır. Türkiye şu anda doğru adımları atıyorsa, çok iyi bir yatırım olacaktır" dedi. Bir süredir Türk piyasasını takip etmediği için yatırımı bulunmadığını anlatan Rogers, "Ancak belki de yeniden başlamam gerekiyor" diye konuştu.