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Meclis'in gündemi öğretmen kanunu

TBMM Genel Kurulu, yarın Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ni ele alacak. Teklife göre, Milli Eğitim Akademisi kurulacak. Öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde belirlenen teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi, Milli Eğitim Akademisi'nce verilecek.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 06:59
Meclis’in gündemi öğretmen kanunu

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TBMM Genel Kurulu, yarın Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ni ele alacak. Teklife göre, Milli Eğitim Akademisi kurulacak. Öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde belirlenen teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi, Milli Eğitim Akademisi'nce verilecek. Öğretmen adaylarına, hazırlık eğitimi sürecinde belirlenen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay ödeme yapılacak. Görevde olan öğretmen ve uzman öğretmenlerden, 20 yıllık çalışma süresini tamamlayan ve uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olma şartı dışındaki koşulları sağlayanlar başöğretmen unvanı için başvurabilecek.

TASARRUF PAKETİ GÖRÜŞÜLECEK
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, bu hafta, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren teklifi ele alacak. Kamu kuruluşlarının harcama ve uygulamalarının tasarruf tedbirlerine uygunluğunun denetlenmesi sonucunda, alınan tedbirlere aykırı iş ve işlemleri tespit edilenler hakkında disiplin hükümleri uygulanacak.

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