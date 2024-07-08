Akçansa’ya platin CSC sertifikası

Akçansa'nın Bursa Agrega tesisi, Türkiye Hazır Beton Birliği Kalite Güvence Sistemi İktisadi İşletmesi'nce yapılan bağımsız denetimi başarıyla tamamlayarak Beton Sürdürülebilirlik Konseyi'nce (Concrete Sustainability Council) verilen Kaynakların Sorumlu Kullanımı Sertifikası'na Platin seviyede sahip oldu. Tesis agrega alanında Türkiye'nin ilk platin CSC sertifikasına sahip tesisi olurken, dünyada 12 tesisten biri olarak öne çıktı. Akçansa Genel Müdürü Vecih Yılmaz, "Kaynakların sorumlu kullanımını odağımıza alarak faaliyet göstermeye devam edeceğiz" dedi.

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