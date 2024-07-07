TOGG’un yeni modeli geliyor: T10F yakında yollarda

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu, TOGG otomobil Fabrikasını ziyaret ederek TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'tan brifing aldı.

TOGG Ceo'su Mehmet Gürcan Karakaş, TOGG'un fikri ve sınai mülkiyet haklarının yüzde 100'üne sahip olduklarını, yerlilik konusunda önemli noktaya ulaştıklarını kaydetti. Karakaş, yeni model T10F için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Karakaş, "Yenilige Yolculuk" mottosuyla yola çıktıklarını belirterek, "Cep telefonunun başına ne geldiyse, otomobilde de o oluyor" dedi.