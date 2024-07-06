6 ayda 105 milyon yolcu

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, haziran ayında Türkiye genelindeki havalimanlarında toplam 22 milyon 723 bin 642 yolcuya hizmet verildiğini belirterek, "2024 yılının haziran ayında hizmet verilen yolcu trafiği 2023'e göre yüzde 7,9 artış gösterdi" dedi.

Uraloğlu, Türkiye genelindeki havalimanlarında yılın ilk 6 ayında 104 milyon 833 bin 309 yolcuya hizmet verildiğini bildirerek, "Bu dönemde üst geçişlerle birlikte 1 milyon 71 bin 801 uçak trafiğine ulaşıldı." dedi. İstanbul Havalimanı'nda haziran ayında uçak trafiğinin 45 bin 314'e ulaştığını belirten Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda altı aylık sürede toplamda 38 milyon 92 bin 629 yolcuya hizmet verildiğini duyurdu.