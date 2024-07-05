Yabancılardan 5 milyar lira

Enflasyon oranlarının açıklandığı 3 Temmuz günü rakamların beklentilerin altında gelmesi ve faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi ile birlikte Borsa İstanbul'a yabancı ilgisi arttı. Bir günde 5 milyar liralık net alım yapan yabancılar, TL varlıklarda kalmaya devam etti.

GİRİŞ SÜRECEK

Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte yüzde 2.26 yükselen BIST 100 endeksi önceki gün 10.682 puandan kapanmıştı. Hafta başında işlem vergisi söylentileriyle 10.250 puana kadar gerileyen endeks, böylece kayıplarını telafi etti. Borsadaki yükseliş dün de devam ederken, endeks 10 bin 800 puanı geçti. Kapanışı da 10 bin 872 puandan yaptı. Önceki gün 5 milyar liralık giriş yapan yabancı yatırımcılar; en çok Ereğli, Akbank, Tüpraş, Türk Hava Yolları, Garanti, Sabancı Holding ve Turkcell gibi hisselerde yoğunlaştı. Uzmanlar, yabancı girişlerinin ve borsadaki hareketliliğin süreceğini belirtiyor.

HALKA ARZLARA TALEP YAĞDI

Borsa İstanbul'da 6 aylık dönemde 22 şirket halka arz olurken, halka arza katılan 54.7 milyon yatırımcı talebinin büyüklüğü 46.6 milyar lira oldu. Yatırımcı talebi, 2023'ün ilk yarısı ile kıyaslandığında yüzde 137 arttı. Geçen yıl ocak-haziran döneminde gerçekleşen 20 şirketin halka arzına 23 milyon 91 bin 50 yatırımcı başvururken, bu sene bu sayı 54.7 milyona yükseldi. Bu ilgi arz büyüklüklerine de yansıdı. Geçen yıl ilk yarıda 25 milyar 912 milyon lira olan arz büyüklüğü, bu yıl yüzde 79.87 artarak 46 milyar 610 milyon liraya yükseldi. Gedik Yatırım'ın Yatırım Danışmanı Yılmaz Altun, yılın ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan 20 şirketin halka arz fiyatlarını dikkate alarak hesaplanan ortalama getirilerin yüzde 30.91 düzeyinde gerçekleştiğini söyledi. Yılmaz, "İlk yarıda 20 hissenin 12'si yatırımcısına kazandırırken, 8'i yatırımcısına kaybettirdi. 4 şirket yüzde 100'ün üzerinde getiri sağladı" dedi.