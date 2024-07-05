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Merkez’den ‘Kararlıyız’ mesajı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, talepte dengelenmenin başladığını ancak enflasyonda henüz kat edecek mesafe olduğunu, bu nedenle para politikasında sıkılığı koruyarak yola devam edeceklerini söyledi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 07:01
Merkez’den ‘Kararlıyız’ mesajı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, talepte dengelenmenin başladığını ancak enflasyonda henüz kat edecek mesafe olduğunu, bu nedenle para politikasında sıkılığı koruyarak yola devam edeceklerini söyledi. Karahan, "Sıkılığı koruyarak verilerin ve beklentilerin dezenflasyon patikamız doğrultusunda oluşmasını bekleyeceğiz. Henüz bu doğrultuda kat edecek mesafemiz olduğunu düşünüyoruz" dedi. "Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş görmek istiyoruz" diyen Karahan, enflasyonu düşürme konusunda son derece kararlı olduklarına dikkat çekti.

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