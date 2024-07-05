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EYT, SSK, Bağ-Kur taban-tavan fiyatları... KIDEM TAZMİNATI TAVANI! Temmuz ayı 2024 kıdem tazminatı hesaplama!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Temmuz Çarşamba günü Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Bu açıklama ile birlikte, 2024 yılının ilk 6 aylık enflasyon oranı da netleşmiş oldu. Açıklanan bu veriler, milyonlarca emekli, memur, sosyal yardım alanlar, dul ve yetim maaşı alanlar için yeni aylık hesaplamalarının temelini oluşturacak. TÜİK'in Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte, 2024 yılının ilk 6 aylık enflasyon oranı da açıklandı. Bu oran, emeklilerden memurlara, sosyal yardım alanlardan dul ve yetim maaşı alanlara kadar geniş bir kesimin maaş artışlarında belirleyici rol oynayacak.

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Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024, 10:35 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 10:35
EYT, SSK, Bağ-Kur taban-tavan fiyatları... KIDEM TAZMİNATI TAVANI! Temmuz ayı 2024 kıdem tazminatı hesaplama!

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3 Temmuz Çarşamba günü açıklanan Haziran ayı enflasyonu ile birlikte 6 aylık oran da ortaya çıkmış oldu. Böylece milyonlarca emekli ve memur ile birlikte sosyal yardım alanlar, dul yetim maaşı alanlar yeni aylıklarını öğrenmiş olacak. Peki, kıdem tazminat tavanı kaç TL oldu? Temmuz ayı 2024 kıdem tazminatı hespalama! EYT, SSK, Bağ-Kur taban tavan fiyatları...

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Şu anda 35 bin 58 lira olan kıdem tazminatı tavanı, bugün 6 aylık enflasyon verisi sonrası yeniden belirlendi.

Yeni kıdem tazminatı 41 bin 828 TL oldu.

Bu tarihten itibaren emeklilik veya diğer nedenlerle işten ayrılan çalışanların alacakları tazminat miktarları, yeni tavan ücret üzerinden hesaplanacak.

Ocak-haziran döneminde kıdem tazminatı tavanı 35 bin 58 lira 58 kuruş olarak uygulandı.

MEMUR VE EMEKLİLER İÇİN YENİ ZAM ORANLARI

Memurların ve emeklilerin merakla beklenen Temmuz zammı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Haziran ayı enflasyon verisi, milyonların maaşına yansıyacak zam oranını ortaya koydu.

İŞTE ZAM ORANI

Temmuz'da yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark alacak memurların ve memur emeklilerinin maaşının ne kadar artacağı bu oranla gözler önüne serildi. Buna göre, memurlara ve memur emeklilerine ilk 6 ayda yüzde 8.46 enflasyon farkı oluştu. Temmuz zammı böylece enflasyon farkıyla birlikte yüzde 19.31'e ulaştı.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NASIL BELİRLENİR?

Kıdem tazminatı tavan oranı memur maaş zam oranı ile belirleniyor. Bu rakam 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenecek.

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