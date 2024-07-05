EYT, SSK, Bağ-Kur taban-tavan fiyatları... KIDEM TAZMİNATI TAVANI! Temmuz ayı 2024 kıdem tazminatı hesaplama!

3 Temmuz Çarşamba günü açıklanan Haziran ayı enflasyonu ile birlikte 6 aylık oran da ortaya çıkmış oldu. Böylece milyonlarca emekli ve memur ile birlikte sosyal yardım alanlar, dul yetim maaşı alanlar yeni aylıklarını öğrenmiş olacak. Peki, kıdem tazminat tavanı kaç TL oldu? Temmuz ayı 2024 kıdem tazminatı hespalama! EYT , SSK , Bağ-Kur taban tavan fiyatları...

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Şu anda 35 bin 58 lira olan kıdem tazminatı tavanı, bugün 6 aylık enflasyon verisi sonrası yeniden belirlendi.

Yeni kıdem tazminatı 41 bin 828 TL oldu.

Bu tarihten itibaren emeklilik veya diğer nedenlerle işten ayrılan çalışanların alacakları tazminat miktarları, yeni tavan ücret üzerinden hesaplanacak.