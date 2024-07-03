SGK uzmanı ’hayırlı olsun’ diyerek duyurdu! En düşük emekli maaşında rakam netleşti

YENİ MAAŞ TABANLARI

Bu zamla birlikte, memurların ve memur emeklilerinin en düşük maaşları da önemli ölçüde artış gösterdi. Memurlarda en düşük maaş 32 bin 860 lira iken, zamlarla birlikte bu rakam 39 bin 205 liraya yükseldi. Memur emeklilerinde ise en düşük maaş 14 bin 741 liradan 17 bin 588 liraya çıktı.