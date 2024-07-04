Uzun doğum izni masada

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğurganlık oranındaki düşüşün önüne geçmek için doğum izinlerinin artırılması, kreş ve bakım süreçlerinin desteklenmesi, esnek ve uzaktan çalışma gibi birçok alternatifi ele aldıklarını belirterek, "Bu konudaki politikalarımızı Aile ve Nüfus Politikaları Daire Başkanlığı çatısı altında çok yönlü olarak sürdüreceğiz" dedi. Engellilerin ÖTV'siz araçta kazanılmış haklarının suistimal edilmesinin kamuoyunda rahatsızlık oluşturduğunu vurgulayan Göktaş, "Engelli vatandaşlarımızın araç alımlarında olumsuzluk yaşamamaları ve bu haklarını kullanmaktan mahrum kalmamaları için çalışmaları sürdürüyoruz"

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