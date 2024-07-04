En düşük emekli aylığı ne kadar oldu? İşte Temmuz zam oranları: Memura %19.31 SSK ve Bağ-Kur emeklisine %24.73!

Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin Temmuz ayı zam oranı belli oldu. 2024'ün ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile yüzde 10 artış ve Ocak-Haziran enflasyonunun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak memurların ve memur emeklilerinin beklediği veri açıklandı.

MEMUR EMEKLİSİNE EN AZ 17 BİN 588 TL

Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 22.72 olarak gerçekleşmişti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün, Haziran ayı enflasyonunu yüzde 1.64 olarak duyurdu. İlk 6 aylık enflasyon da yüzde 24.73 olarak hesaplandı. Bu yılın başında yüzde 49.25 zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı buna göre yüzde 24.73 olarak gerçekleşti. Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı da bu veriyle yüzde 8.46 çıkarken, Temmuz zammı böylece yüzde 19.31'e ulaştı. En düşük emekli aylığı memurlarda 14 bin 741 liradan 17 bin 588 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 11 bin 367 liradan 14 bin 178 liraya çıktı.

NASIL HESAPLANACAK?

Temmuz zammı emeklilerin kök aylıklarına yansıtılacak. Her ay maaşların yüzde 4'ü üzerinden hesaplanan ek ödeme de yeni kök aylıktan hesaplanacak. Böylece kök aylıkla birlikte ek ödemenin tutarı da yükselmiş olacak. Bu hesap sonrasında yeni kök aylık ve ek ödemenin toplamı eğer taban aylığın altındaysa emeklinin alacağı ödeme taban tutara tamamlanacak. Eğer taban aylıkta bir değişiklik yapılmazsa yeni kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 10 bin liranın altında olan emeklilere 10 bin lira ödenmeye devam edilecek. Örneğin; kök aylığı 9 bin lira olan bir SSK emeklisi, 360 lira (9.000 TL'nin % 4'ü) ek ödeme ve 640 lira tutarında '5510 Ek 19' ödemesiyle birlikte 10 bin lira alıyor. Temmuz zammı 10 bin liraya değil, 9 bin liraya ilave edilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 24.73 çıktı. Buna göre 9 bin lira olan kök aylık 11 bin 225 lira 70 kuruşa, yeni aylıktan hesaplanan yüzde 4 ek ödemenin tutarı da 449,03 liraya çıktı. Bu emeklinin yeni geliri 11 bin 674 lira 73 kuruş oldu. Eğer taban aylık mevcut seviyesinde kalırsa emekliye 11 bin 674 lira yatırılacak.

MEMURA EN AZ 39 BİN 206 TL

Enflasyon farkıyla birlikte yüzde 19.31'e ulaşan Temmuz zammı bu ay memurların hem maaşlarına hem de aile yardımına yansıyacak. En düşük memur maaşı 39 bin 206 lirayı bulacak.

4 milyonu aşkın memurun yüzde 10 olan Temmuz ayı zam oranı yüzde 8.46 enflasyon farkıyla yüzde 19.31'e ulaştı. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 32 bin 861 liradan 39 bin 206 liraya yükseldi. Temmuz zammı ile birlikte aile yardımı dahil öğretmen maaşı 39 bin 781 liradan 47 bin 433, polis maaşı 44 bin 292 liradan 52 bin 816, hemşire maaşı 40 bin 179 liradan 47 bin 909 liraya ulaştı. Memurlara ödenen aile yardımı da arttı. Çalışmayan eş için verilen yardım bin 729 liradan 2 bin 63 liraya çıktı. Çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 380,44 liradan 453,90, 6 yaş üstü için 190,22 liradan 226,95 liraya yükseldi. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur 2 bin 490 lira yerine 2 bin 971 lira alacak.

SOSYAL DESTEKLER ARTIYOR

Sadece memurların ve emeklilerin değil, pek çok kesimin daha gelirinde artış yaşanacak...

65 YAŞ AYLIĞI: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara halen aylık 3 bin 504 lira verilirken; bu tutar yüzde 19.31 çıkan memur artışına göre 4 bin 181 liraya yükseliyor.

EVDE BAKIM AYLIĞI: Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için her ay sağlanan 7 bin 608 lira tutarındaki evde bakım desteğinin tutarı da 9 bin 77 liraya ulaşıyor.

KRONİK HASTALIK YARDIMLARI: Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 7 bin 608 lira tutarındaki yardım da 9 bin 77 lirayı buluyor.

ENGELLİ AYLIĞI: Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 2 bin 797 liradan 3 bin 338 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 4 bin 196 liradan 5 bin 7 liraya yükseliyor.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI: Kıdem tazminatı tavanı da memur maaş katsayısındaki artışla yükseliyor. Tazminat tavanı 35 bin 58 lira 58 kuruş idi. Bu tutarı aşan kazancı olanlara binde 7.59 damga vergisi kesilerek çalışılan her yıl için en çok 34 bin 792 lira ödeme yapılıyordu. Tazminat tavanı bu ay memur zammıyla 41 bin 828 liraya ulaşıyor. Bu yılın ikinci yarısında işten ayrılan işçilere, çalıştığı her yıl için damga vergisi kesilerek 41 bin 510 lira ödenecek.

KAMU İŞÇİLERİNE YÜZDE 24.73

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, bu ay maaşı artacak kamu işçilerinin zam oranı da belli oldu. Kamu işçilerinin artışı 'yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark' şeklinde belirlenmişti. İlk 6 aylık TÜFE yüzde 24.73 oldu. Buna göre zam oranı yüzde 13.39 enflasyon farkıyla yüzde 24.73'e ulaştı. En düşük çıplak brüt ücret 33 bin 159 liradan 41 bin 359 liraya çıktı.

Yasal Uyarı: Takvim.com.tr'de yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır.