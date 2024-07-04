Bedelli zamlandı

Memur maaş katsayısındaki artış bedelli askerlik ücretine de yansıyacak. Bedelli askerlik ücreti 6 ayda bir memur maaş zamlarına paralel olarak değişiyor. Memur maaş katsayısı ile 240.000 gösterge rakamının çarpımı sonucu bulunan tutar bedelli askerlik ücretini gösteriyor. Yani memur maaş katsayısı arttıkça ödenecek tutar da artıyor. Bu ay memur maaş katsayısında yaşanacak artışla bedelli askerlik ücreti de yükselecek. Bu yılın ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 182 bin 609 lira olurken, yüzde 19.31 çıkan memur artışıyla bu tutar 217 bin 870 lira seviyesine çıkacak. Bu yılın ikinci yarısında bedelli askerlik için başvuranlar yeni tutardan ödeme yapacak. Milli Savunma Bakanlığı kesin rakamı önümüzdeki günlerde duyuracak.

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