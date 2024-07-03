Togg, ilk 6 ayda elektrikli araç kategorisinde ilk sırada yer aldı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, ilk 6 ayda yüzde 3.7 artarak 577 bin 981 adede ulaştı. Otomobil satışları yüzde 7.3 artarak 462 bin 955 adede çıkarken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 8.7 azalarak 115 bin 26 adede geriledi.

Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise 2023'ün aynı ayına göre yüzde 5.3 azalarak 106 bin 238 adede indi. Geçen ay otomobil satışları yüzde 3.6 azalarak 87 bin 858 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 12.6 azalarak 18 bin 380 adet olarak gerçekleşti. Togg'un satıştaki tek modeli olan T10X, 13 bin 21 satışla ilk 6 ayda en çok satan yedinci model oldu. Togg model bazında yüzde 2.81'lik pazar payına ulaştı.