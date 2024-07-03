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Temmuz ayı ek ders ücreti ne kadar oldu? TEMMUZ ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞI 2024! Ücretli öğretmen ve usta öğretici maaşlarına kaç TL zam geldi?

Ülkemizde eğitim sistemi içerisindeki öğretmen açığını kapatmak amacıyla farklı branşlardan ücretli öğretmenler görevlendirilmektedir. Bu uygulama, eğitimde sürekliliği sağlamak ve öğrencilerin mağduriyetini önlemek için önemli bir rol oynamaktadır. Bunlardan biri de ücretli öğretmenlerdir. Peki, Temmuz ayı ek ders ücreti ne kadar oldu? Ücretli öğretmen ve usta öğretici maaşlarına kaç TL zam geldi? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 09:51 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 09:51
Temmuz ayı ek ders ücreti ne kadar oldu? TEMMUZ ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞI 2024! Ücretli öğretmen ve usta öğretici maaşlarına kaç TL zam geldi?

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Bu yılın temmuz ayıyla birlikte memur maaşlarına yapılan zam oranlarının, ücretli öğretmenlere ne kadar yansıyacağı büyük bir merak konusu. Ek ders ücretleri de merak edilip araştırılıyor. Peki, Temmuz ayı ücretli öğretmen maaşı ne kadar oldu? Ek ders ücreti arttı mı? Ücretli öğretmen ve usta öğretici maaşlarına kaç TL zam geldi? İşte detaylar...

Temmuz ayı ek ders ücreti ne kadar oldu? Ücretli öğretmen ve usta öğretici maaşlarına kaç TL zam geldi?

Memur zam oranı açıklandığında detaylar netleşecektir. Resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

Ücretli Öğretmen Nedir?

Öğretmen açığı bulunan okullara atanan ve ders başı ücret alan eğitmenlere ücretli öğretmen denir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atanan ücretli öğretmenler, hastalık ya da doğum iznine ayrılmış öğretmenlerin yerine derse girer.

Sözleşmeli öğretmen olarak da bilinen ücretli öğretmenler, idarecilik yapamaz ve hizmet puanları yoktur. Sadece bir eğitim dönemi boyunca okullarda eğitim verebilirler. İhtiyaç duyulduğu takdirde sözleşmeleri, okul yönetimi tarafından yenilenebilir.

Ücretli Öğretmen Ne İş Yapar?

1- Sınav soruları hazırlamak. Sınav kağıtlarını zamanında okumak ve notları öğrencilere bildirmek.

2- Öğretmen toplantılarına katılmak.

3- Okulda nöbet tutmak.

4- Ders içeriği hazırlamak.

5- Müfredatta yer alan konuları işlemek.

6- Velileri öğrenciler hakkında bilgilendirmek.

Ücretli Öğretmen Nasıl Olunur?

Ücretli öğretmen olmak için Milli Eğitim Müdürlüklerine başvuru yapılmalıdır. Bununla birlikte e-devlet üzerinden başvuru yapmak da mümkündür. Ücretli öğretmenlik yapmak isteyenler farklı ilçeler için birden fazla başvuru yapabilir.

KPSS puanı yüksek olanlar ve yüksek lisans yapmış olan kişilerin ücretli öğretmen olarak çalışma şansı, diğerlerine oranla daha yüksektir.

Ücretli Öğretmen Olma Şartları Nelerdir?

Ücretli öğretmenlik için Kamu Personeli Seçme Sınavına girme zorunluluğu yoktur. Fen - Edebiyat Fakültelerinin 4 yıllık lisans programından mezun olan herkes devlet okullarında öğretmenlik yapabilir. 2 yıllık ön lisans programlarından mezun olanlar ve pedagojik formasyon eğitimi alanlar da ücretli öğretmenlik yapmak için başvuru yapabilir.

Aranan diğer şartlar: T.C. Vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak.

Yapılan başvurular e-devlet üzerinden takip edilebilir.

Ücretli Öğretmenin Görevleri Nelerdir?

Ücretli öğretmenlerin görevleri branşlarına ve çalıştıkları kuruma göre farklılık gösterir.

1- Okul öncesi öğretmenler de ücretli çalışabilir. 4- 6 yaş arasındaki çocukların sosyal becerilerini geliştirmek ve onarı ilköğretime hazırlamak, ücretli okul öncesi öğretmenlerin görevleri arasında yer alır.

2- Sınıf öğretmenlerinin görevleri öğrencilere okuma yazma öğretmektir. Ek olarak sınıf öğretmenleri matematik, beden eğitimi, müzik ve fen bilimleri derslerine de girer. Öğrencilerin çok yönlü gelişimlerinde önemli bir rol oynayan sınıf öğretmenleri, yarım dönem ya da 1 yıl boyunca eğitim verebilir.

3- Ücretli öğretmenler sınıf içerisinde disiplini sağlar.

4- Öğrencilerin ders içerikleriyle ilgili sorduğu soruları yanıtlar.

5- Öğrencilerin sosyal yönlerini ve iletişim becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenlemek.

Ücretli Öğretmenin İçin İş İmkanları Nelerdir?

Ücretli öğretmenlerin büyük çoğunluğu devlet okullarında çalışmaktadır. Bunun dışında özel okullarda ve kolejlerde de ücretli öğretmenlik yapmak mümkün. Öğretmenler, online eğitim veren eğitim kurumlarına internet üzerinden başvurabilir.

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