Temmuz ayı ek ders ücreti ne kadar oldu? TEMMUZ ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞI 2024! Ücretli öğretmen ve usta öğretici maaşlarına kaç TL zam geldi?

Ücretli Öğretmen Nasıl Olunur?

Ücretli öğretmen olmak için Milli Eğitim Müdürlüklerine başvuru yapılmalıdır. Bununla birlikte e-devlet üzerinden başvuru yapmak da mümkündür. Ücretli öğretmenlik yapmak isteyenler farklı ilçeler için birden fazla başvuru yapabilir.

KPSS puanı yüksek olanlar ve yüksek lisans yapmış olan kişilerin ücretli öğretmen olarak çalışma şansı, diğerlerine oranla daha yüksektir.