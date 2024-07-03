Temmuz zammı ile yaşlılık maaşı kaç TL oldu? 65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU 2024? Zamlı 65 yaş aylığı ne zaman yatacak?

Nafaka almamak,
Hiçbir geliri bulunmaması,
Sağlık sigortası olmaması,
Kişinin %40'ın üzerinde engelli olması,
Hane halkının ortalama gelirinin, asgari ücretin üçte birinden fazla olmaması. (941 Türk Lirası)
65 YAŞ AYLIĞI BAŞVURUSU
65 yaş aylığı başvurusu için, kişi ilçesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na ya da Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne başvurmalıdır. Başvuran kişiye 'başvuru alındı' belgesi verilir. Başvurular 1 ay içinde sonuçlanır.
Başvuruda gereken evraklar:
2 adet vesikalık,
Fakirlik kâğıdı,
Vukuatlı nüfus kayıt belgesi,
Maaş alınmadığını belgeleyen resmi bir kâğıt,
Mal bildirimi,
Sağlık kurulundan alınan bir yaşlılık raporu,
Dilekçe.
65 YAŞ AYLIĞI SORGULAMA
65 yaş aylıkları PTT şubelerinden ödenmektedir. PTT gişelerinden ya da PTT kart alarak sıra beklemeden maaşınızı çekebilirsiniz.
Yaşlılık maaşı başvurunuzun sonucu merak ediyorsanız şu yöntemleri kullanarak sorgulama yapabilirsiniz:
E-devlet: turkiye.gov.tr üzerinden giriş yapıp Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama' hizmetinden 65 yaş aylığı başvuru sonucunuzu kolayca öğrenebilirsiniz.
Telefon ile: Aile Bakanlığının ALO 144 numaralı sosyal yardım hattını arayarak başvuru sonucunuzu öğrenmeniz mümkün.
PTT şubeleri: Herhangi bir PTT şubesine kimliğinizle gittiğiniz takdirde 65 yaş aylığı başvuru sonucunuzu öğrenebilirsiniz.
PTT web sitesi: PTT'nin internet bankacılığı sitesinden de sorgulama yapabilirsiniz. pttbank.ptt.gov.tr sitesinden giriş yapabilirsiniz.
SYD vakfı: Başvurduğunuz sosyal yardımlaşma vakfına giderek başvuru sonucunuzu öğrenebilirsiniz.