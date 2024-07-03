Temmuz zammı ile yaşlılık maaşı kaç TL oldu? 65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU 2024? Zamlı 65 yaş aylığı ne zaman yatacak?

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Temmuz 2024'te memur maaşlarına yapılacak zamla birlikte, gözler 65 yaş aylığına çevrildi. Milyonlarca emekli ve emekli yakını, "Yaşlılık aylığı ne kadar olacak?" sorusunun cevabını ararken, ödeme koşullarını sağlayanlar da "65 yaş aylığı başvurusu nasıl yapılır?" sorusuyla bu önemli sosyal yardım imkanını araştırmaya başladı.

ZAMLI 65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?



Son açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yaklaşık olarak yüzde 20 civarında zam yapılması bekleniyor.



65 yaş aylığı ise şuan 3504,84 lira olarak ödeniyor.



65 yaş aylığının memur zammı sonrasında 4205,80 liraya yükselmesi bekleniyor.