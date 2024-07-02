Artık Paylar Bu Şekilde Bölünecek... Miras Kalan Tapu Dağıtımında Yeni Dönem

Yeni düzene göre, miras paylarının kardeşler arasında devri sırasında her iki tarafın yazılı bir sözleşme yapmaları ve imzalar atılırken tüm paydaşların hazır bulunmaları yeterli olacaktır. Bu, milyonlarca vatandaşın aile büyüklerinden kalan tapuların paylaşımını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

Hisseli tapuların satışında hissedarların ortak bir karar alması ve tapu işlemleri sırasında hazır bulunmaları gerekmektedir. Taraflar, istedikleri takdirde tapu devir işlemlerini yürütecek avukatlara vekalet verebilirler.

Hisseli tapu alırken, Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemleri eksiksiz tamamlanmalı, satışa konu olan taşınmazın kesin ve net sınırları belirlenmeli ve parseller netleştirilmelidir.

Hisseli tapu satış işlemlerinde, devir işlemlerine konu olan tarafların kardeş olmaları durumunda noter şartı aranmayacak. Tarafların, aynı anne ve babadan olmaları durumunda, miras kalan evin devir işlemleri için yazılı bir sözleşme yapılması yeterli olacak.